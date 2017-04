Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Scorpions delujejo od leta 1965. Foto: EPA

5. decembra bo zavel veter sprememb - prihajajo Scorpions

Neutrudno koncertirajo že pet desetletij

3. april 2017 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec leta v Ljubljano prvič prihaja nemška veteranska zasedba Scorpions, ki jo med drugim poznamo po uspešnici iz začetka 90. let, Wind of Change.

Skupina deluje že več kot 50 let - leta 1965 jo je v Hannovru ustanovil njen kitarist Rudolf Schenker, a zares je začela delovati šele štiri leta pozneje, ko je Schenker k sodelovanju povabil svojega mlajšega brata Michaela in pevca Klausa Meina. Omenjena trojica sicer še danes tvori osrednji del zasedbe, ki je skozi desetletja doživel kar nekaj kadrovskih sprememb, zadnja v vrsti je bila, ko se je skupini pridružil nekdanji bobnar zasedbe Motorhead Mikkey Dee.

Prvo ploščo Lonesome crow so Scorpions izdali daljnega leta 1972, veliki uspeh pa doživeli v začetku osemdesetih let, ko je izšla plošča Love at first sting (1984), na kateri sta tudi uspešnici Rocking like a hurricane in Still loving you. A najbolj prepoznavni ostajajo po skladbi iz leta 1991, baladi Wind of Change, ki velja svojevrstno himno takratnih političnih sprememb v Evropi.

Skupno so Scorpions v dobrih petih desetletjih izdali 18 studijskih albumov, prodali so več kot 100 milijonov plošč in nastopali v številnih državah sveta. 5. decembra v okviru svoje turneje Crazy World (tako je sicer tudi naslov njihovega najuspešnejšega albuma iz leta 1991) prihajajo v ljubljanske Stožice.

T. K. B.