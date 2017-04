50 najboljših restavracij sveta: konec primata Evrope - zmaga v ZDA

Ana Roš prevzela svojo nagrado za najboljšo kuharsko mojstrico

5. april 2017 ob 14:52

Melbourne - MMC RTV SLO

Na podelitvi nagrad 50 najboljšim restavracijam sveta (50 Best Restaurants) v Melbournu so slavili Američani in tako končali 12-letno vladavino stare celine. Zbrane pa je razvnela tudi Ana Roš, ki je prevzela svojo nagrado najboljše kuharske mojstrice na svetu.

Za najboljšo restavracijo na svetu je bila proglašena Eleven Madison Park, newyorška institucija visoke kulinarike, za katero se je zadnja leta samo ugibalo, kdaj bo prevzela primat.



Nagrado, ki velja za kulinaričnega oskarja, sta prevzela navdušena Daniel Humm (chef in lastnik) in vodja kuhinje Dmitri Magi, ki sta ob tem povedala, da ko sta se prvič znašla na seznamu 50 Best, sta bila očarana, ko sta se znašla v sobi, polni njunih idolov. "Danes imava čast tem idolom reči prijatelji," je dejal Humm. Mimogrede - če si želite rezervacijo v Eleven Madison Parku, je treba opozoriti, da bo restavracija kar precejšen del leta zaradi renovacij zaprta.

Najboljša evropska restavracija ostaja Osteria Francescana (Modena, Italija), v kateri ustvarja Massimo Bottura, lanski zmagovalec, ki se je letos moral sprijazniti z drugim mestom. Tretji so bili bratje Roca (El Celler de Can Roca, Girona), zmagovalci iz let 2013 in 2015.

Nome (Köbenhavn), ki je dolga leta držala prvo mesto najboljših, letos sploh na seznamu ni, saj je Rene Redzepi svojo matično ustanovo pred kratkim zaprl in odpira novo restavracijo.

Južna Amerika ostaja močna

Čeprav zmaga Eleven Madison Parka ni nepričakovana, pa se vseeno zdi, da akademija seznama 50 Best, sestavljena iz več kot tisoč strokovnjakov, publicistov, gostincev in mnenjskih voditeljev z vsega sveta, v zadnjem času lento najboljšega podeljuje malce za nazaj - tako bi po mnenju številnih Osteria Francescana morala slaviti že pred leti, ne lani, podobna zgodba pa je tudi z Eleven Madison Parkom.

Močno zastopani na seznamu ostajajo Južnoameričani (najvišje je Central iz Lime na petem mestu), Afrika je iz 50 najboljših povsem izpadla, povzpel se je Gaggan iz Bangkoka, sicer najboljša azijska restavracija že tri leta zapored.

Na galapodelitvi v Melbournu so podelili tudi specialne nagrade, od najboljšega slaščičarskega mojstra na svetu (Dominique Ansel) do nagrade za življenjsko delo (Heston Blumenthal), in, jasno, za nas najpomembneje - nagrado za najboljšo kuharsko mojstrico. To je prevzela Ana Roš iz Hiše Franko, ki je v ognjeno rdeči podala verjetno govor večera (v povezavi spodaj), v katerem je izpostavila tako vse frustracije, s katerimi se spopadajo vrhunske kuharske mojstrice (usklajevanje vloge matere in karieristke) kot tudi nekatere bodice moških kolegov, ki so jih deležne.

Deležna je bila gromkega aplavza - ter smeha in žvižgov spodbude iz občinstva, ko je pripomnila, da je njena Hiša Franko, ki jo vodi z življenjskim partnerjem Valterjem Kramarjem, letos na seznamu na "najbolj seksi" 69. mestu. "Zato sem tudi danes v rdečem," se je namuznila. Roševa naziv najboljše ženske v kuhinji prevzema od Dominique Crenn (Atelier Crenn, San Francisco).

Nagrade 50 Best od leta 2002 podeljuje britanska revija Restaurant, seznam pa je naglo postal najbolj referenčen na kulinarični sceni. V 16 letih sta največkrat slavila zdaj že zaprta elBulli (petkrat) in Noma (štirikrat). Pred Elevenom je slavila samo še ena ameriška restavracija, The French Laundry kuharskega mojstra Thomasa Kellereja, in sicer v letih 2003 in 2004.

1. Eleven Madison Park, New York

2. Osteria Francescana, Modena

3. El Celer de Can Roca, Girona

4. Mirazur, Menton

5. Central, Lima

6. Axpe, Atxondo (Baskija)

7. Gaggan, Bangkok

8. Maido, Lima

9. Mugaritz, San Sebastian

10. Steirereck, Dunaj

The World's Best Female Chef Ana Ros dedicates her award to our children #Worlds50Best @anaros40 pic.twitter.com/yyzhI5yC1j — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) April 5, 2017

Kaja Sajovic