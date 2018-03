Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 12 glasov Ocenite to novico! Že kot majhna deklica je menda trdila, da bo "postala naslednja Marilyn Monroe". No, k sreči ju ni združila enako tragična usoda. Foto: Reuters V nobenem od prizorov spolnosti v Prvinskem nagonu niso uporabili dvojnice. Mimogrede, Sharon Stone je vlogo dobila, potem ko jo je zavrnilo 13 drugih igralk. Foto: IMDb Ravno včeraj sem imela zanimiv sestanek z odvetniki, ki so mi predlagali, naj prosim za štiri- oz. petmilijonski proračun. Začela sem se smejati. Resno? So Melu Gibsonu predlagali, naj prosi za štiri milijone, ko se je odločil, da bo posnel Pogumno srce? V tem poslu sem že celo življenje, hvala lepa. O tem, kako skuša financirati svoj prvi režijski projekt Viteški red za umetnost so ji Francozi podelili leta 2005. Foto: IMDb Vloga v Kazinoju ji je prinesla oskarjevsko nominacijo. Foto: IMDb Sharon je znana borka za pravice istospolno usmerjenih, tvorno pa sodeluje tudi pri zbiranju sredstev za iskanje zdravil proti aidsu. Leta 2004 se ji je Nacionalno središče za pravice lezbijk v San Franciscu zahvalilo z nagrado spirit. Foto: Reuters

60 let Sharon Stone, dive, ki je presegla omejitve "svetlolase fatalke"

Njena kariera je v novem zagonu

10. marec 2018 ob 19:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sharon Stone je ikona filmskega platna – igralka, ki lahko v svoji karieri našteje več antologijskih trenutkov popkulture kot večina njenih vrstnic. Bila je fatalka v Prvinskem nagonu, spletkarska žena mogula v Kazinoju in antagonistka v Popolnem spominu.

10. marca je Sharon Stone dopolnila okroglih 60 let.

Marsikdo ne ve, da je igralka leta 2011 doživela možgansko kap, po kateri so ji zdravniki napovedali samo petodstotno verjetnost preživetja. Tudi v luči te krize, ki jo je uspešno prestala, lahko najbrž okroglih šest desetletij na svetu zaznamuje z zmagoslavjem.

Sharon Yvonne Stone, hčerka tovarniškega delavca iz Pensilvanije, je v svet šovbiznisa vstopila podobno kot mnogo njenih kolegov: nastopala je v oglasih in se preživljala kot manekenka. Na prvo pravo srečanje s filmsko industrijo je morala počakati do leta 1980, ko je dobila majhno vlogico v drami Stardust Memories, enem od filmov s tekočega traku Woodyja Allena.

Nekatere pomembnejše vloge, za katere se je Sharon potegovala v osemdesetih, a jih ni dobila, so dobile Cathy Moriarty v Pobesnelem biku (Raging Bull, 1980), Glenn Close v Usodni privlačnosti (Fatal Attraction, 1987), Kim Basinger v Batmanu (1989) in Madonna v Dicku Tracyju (1990).

Vloga, ki jo je zasidrala v ameriško popkulturo, je prišla okroglih deset let pozneje: ob Arnoldu Schwarzeneggerju je nastopila v znanstvenofantastičnem spektaklu Popolni spomin (Total Recall). Približno v istem obdobju se je 32-letnica slekla za revijo Playboy; posvetili so ji naslovnico junija leta 1990.

Rdeča nit v karieri Sharon Stone so bile vedno vloge zapeljivih, včasih stereotipno fatalnih žensk in najboljše utelešenje tega tropa je bil lik enigmatične pisateljice Catherine Tramell v neonoirovski erotični srhljivki Prvinski nagon (Basic Instinct), ki jo je režiral Paul Verhoeven. Z njo se v filmu zaplete detektiv (Michael Douglas), ki raziskuje umor bogatega rockzvezdnika (in seveda nespametno pade v posteljo z glavno osumljenko).

Si predstavljate Julio Roberts v Prvinskem nagonu?

Mimogrede: Michael Douglas je v času predprodukcije zahteval, naj za njegovo soigralko izberejo uveljavljeno igralko, češ da bo možnost neuspeha tako manjša – če pa že potone, si bosta vsaj dva zvezdnika delila breme polomije. Predlagal je Julio Roberts, a se ne ona ne nobena druga zvezdnica ni bila pripravljena sleči za vlogo. Izbiri bolj ali manj neznane Sharon Stone je sprva nasprotoval, a je režiser vztrajal, ker je na avdiciji nanj naredila tako velik vtis.

Danes antologijski prizor, v katerem igralka v beli obleki med zaslišanjem sugestivno razmakne kolena, je v trenutku postal markanten trenutek filmske zgodovine, Sharon Stone pa erotični mit. Zaradi imidža, ki ga je dobila po zaslugi tega filma, so ji vrsto let ponujali vloge čutnih zapeljivk, na primer v Vročici (Sliver) in Specialistu (ob Sylvestru Stallonu, za katerega je nekoč izjavila, da "ni vreden črnila, ki bi ga porabili za pisanje o njem". To verjetno pomeni, da takratne govorice o njuni romantični zvezi najbrž niso bile resnične.)

Vloga v Scorsesejevi gangsterski drami Kazino ji je leta 1995 prinesla nominacijo za oskarja.

Pogreta juha se ni obnesla

Leta 2006 se je vrnila k vlogi iz Prvinskega instinkta, ki ji je prinesla svetovno slavo, a Prvinski nagon 2 je obveljal za enega najslabših filmov tistega leta; kritiki so ga raztrgali, zaslužek v kinodvoranah pa je bil mizeren.

Dve leti pozneje so na Kitajskem prepovedali vse filme, v katerih se pojavi Sharon Stone, in sicer zaradi igralkinih besed o Tibetu. Izjava, ki je tako razbesnela Kitajce, je bila: "Potres, ki je uničil provinco Sečuan in ubil najmanj 68 tisoč Kitajcev, je bil tragedija, ki jo je povzročila karma, nakopali pa so si jo s svojim ravnanjem s tibetanskim ozemljem."

Temna leta

V obdobju po resnih zdravstvenih težavah je doživela svojevrstno duhovno prebujenje in se ločila od dolgoletnega moža Phila Bronsteina, lastnika časnika San Francisco Chronicle. Še nekaj let pozneje je izgubila skrbništvo nad posvojenim sinom in dno kariere dosegla, po lastnih besedah, v trenutku, ko je sprejela majhno vlogo v nadaljevanki Zakon in red: Enota za posebne primere.

A to k sreči ni bilo zadnje poglavje v njeni karieri: trenutno je v pred- ali poprodukciji cel kup njenih projektov, med drugim nenaslovljen film Martina Scorseseja. Nastopa v TV-seriji Mosaic, lani pa smo jo videli v filmu The Disaster Artist.

Naslednje poglavje: režija?

V nedavnem intervjuju za revijo Forbes je Stonova med drugim povedala, da se že vrsto let trudi financirati svoj prvi režijski projekt. "Ravno včeraj sem imela zanimiv sestanek z odvetniki, ki so mi predlagali, naj prosim za štiri- oz. petmilijonski proračun. Začela sem se smejati. Resno? So Melu Gibsonu predlagali, naj prosi za štiri milijone, ko se je odločil, da bo posnel Pogumno srce? Če si ženska in hočeš po desetletjih kariere režirati film, ti predlagajo, da izpelješ projekt za štiri milijone dolarjev. Posnela sem sedemdeset filmov. V tem poslu sem že celo življenje, hvala lepa. Nisem nova in nisem na začetku kariere, sodelovala sem že skoraj z vsemi velikimi režiserji in direktorji fotografije."

A. J.