70. jubilej "Schwarzija", avstrijskega mišičnjaka, ki je osvojil ZDA

Mož, ki je premikal meje

30. julij 2017 ob 13:53

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Arnold Schwarzenegger, avstrijski bodibilder, igralec in politik, ki je s svojo karizmo osvojil ZDA, praznuje 70. rojstni dan.

Z vztrajnostjo je dosegel vse, kar si je zadal. Kot je povedal v enem izmed intervjujev, je zanj smisel življenja to, da se ne bojujemo le za preživetje, ampak da stremimo k napredku, dosežkom in da osvojimo vse, kar si želimo.

Njemu je to uspelo, na kar je v rojstnodnevni čestitki spomnil še en legendarni igralec Sylvester Stallone. Kot je zapisal, je Arnold postavil meje tako visoko, da jih ne bo nikoli nihče prekosil.

Avstrijski hrast po uspeh v ZDA

Schwarzenegger se je rodil v avstrijskem mestu Thal v bližini Gradca. Že kot deček je oboževal šport, strast do bodibildinga pa je odkril, ko ga je njegov nogometni trener odpeljal v telovadnico, kjer je moral dvigovati uteži. Pri 18 letih je odslužil vojaški rok, v tem času pa je tudi zmagal na evropskem mladinskem prvenstvu v bodibildingu.

Po končani vojaški obveznosti se je zaposlil kot upravnik telovadnice v Münchnu, leta 1966 pa se je udeležil svojega prvega tekmovanja za NABBA Mr. Universe v Londonu, kjer so ga začeli klicati Avstrijski hrast. Na tem tekmovanju je bil drugi, leto pozneje, ko je bil star 20 let, pa se je kot najmlajši zmagovalec okitil z naslovom Mr. Universe. Septembra 1968 se je preselil v ZDA, bil je skoraj brez denarja in razumel je le nekaj angleških besed. Devet let pozneje je izdal avtobiografijo z naslovom Arnold: The Education of a Bodybuilder in posnel dokumentarni film o bodibildingu Pumping Iron. Ravno nastop v tem dokumentarcu mu je prinesel prvi večji uspeh, čeprav je že pred tem debitiral kot Herkul.

Junak akcijskih filmov

Njegova zlata leta so bila 80., ko je zaradi markantne postave postal superzvezdnik znanstvenofantastičnih in akcijskih filmov. Najbolj znan pa je še danes po vlogah v dveh filmih o barbaru Konanu in v več Terminatorjih. Med kultnimi sta še njegovi vlogi v Predatorju in Komandosu, nastopil pa je tudi v nekaj komedijah, kot sta Dvojčka in Junior.

Igralec se je na neki točki podal v politične vode in bil dva mandata guverner Kalifornije. "Vpliv, ki ga lahko imajo tvoje politične poteze na življenja posameznikov, je neverjeten. Rad sem bil v stiku z volivci. (...) Všeč se mi je bilo elegantno obleči in se vsak dan odpraviti v službo, ustrezno odraslemu," se odhoda v politične vode spominja Arnold.

Po svoji politični izkušnji je Schwarzenegger mislil, da se ne bo vrnil k svetu filma. Spominjal se je, da je nekoč kot guverner na snemanju videl Toma Cruisea, kako v akcijskem prizoru visi z glavo navzdol in si je mislil, da sam tega res ne bo več počel. A ga je nato prevzela nostalgija in se je vrnil pred kamere v filmu Zadnja bitka v režiji Kima Dži Vuna. Temu so med drugim sledili Plačanci 3, Terminator Genisys in Maščevanje. Zdaj sodeluje pri četrtem delu Plačancev.

O upokojitvi ne razmišlja

"Filmski svet je zame kot mamilo. Zasvojen sem z njim. Ko se vrneš na sceno, se zaveš, kako je to v resnici zabavno," je povedal igralec, ki še ne razmišlja o pokoju. Še vedno se počuti poln energije in se zaveda, da je pri 70 letih v boljši fizični kondiciji, kot marsikateri mlajši moški.

Kljub vsemu pa se prav tako ni popolnoma odpovedal politiki in velja za enega glavnih kritikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Marca letos je portal politico.com poročal, da razmišlja o politični karieri v Washingtonu in položaju v senatu na volitvah leta 2018. Republikanec Schwarzenegger naj bi se podal v neodvisno kandidaturo.

D. S.