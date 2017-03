700 kosov zlate dobe hollywooda se na ogled postavi

Dražbene cene še niso določene

18. marec 2017 ob 15:45

Dublin - MMC RTV SLO/STA

Javnost bo imela prvič priložnost videti razstavljen nakit, ki so ga hollywoodske zvezde nosile v filmih iz začetka zlate dobe Hollywooda.

Med drugim bo mogoče videti koralno ogrlico, ki jo je v filmu V vrtincu nosila Vivien Leigh, biserne uhane, ki jih je Marylin Monroe nosila v Moški imajo raje plavolaske. Med zanimivejšimi primerki sta še zlata tobačnica, ki jo je uporabljal soigralec Leighove Clark Gable, ter razkošna ogrlica z biseri in modrimi kamni, ki jo je Bette Davis nosila v filmu The Virgin Queen iz leta 1955.

Nakit, ki ga je izdelal hollywoodski zlatar Eugene Joseff, bo do maja razstavljen v muzeju Newbridge Silverware - Museum of Style Icons na Irskem, nato pa bo ponujen na dražbi.

Ne le nakit, tudi del hollywoodske zgodovine

Okoli 700 kosov, ki jih je izdelal Joseff, bo v Los Angelesu v novembru dala na dražbo avkcijska hiša Julien's Auctions. "Kupiti tak kos nakita, ni enako, kot če bi kupovali diamantno ogrlico pri Cartierju. Z njim namreč kupite tudi del hollywoodske zgodovine," besede strokovnjakinje za nakit pri omenjeni avkcijski hiši Isabel Yeo povzemajo tiskovne agencije.

Dodala je, da cene nakita, ki sicer ni izdelan iz pravih dragih kamnov in plemenitih kovin, še niso določene.

Formula ostala družinska skrivnost

Joseff je v prvih letih zlate dobe hollywoodskega filma, v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja, po naročilu izdeloval nakit za velike filmske studie. Ker pa so ti izdelke le najemali, se ga je večina ohranila do danes.

Kot je še povedala Yeojeva, je Joseff razvil poseben način izdelave nakita z vstavljanjem platine, da bi se pod studijskimi lučmi manj bleščal, formula izdelave pa je ostala družinska skrivnost. Zlatar je umrl v nesreči letala 1948, nakit pa ni bil doslej še nikoli razstavljen.

T. H.