Dustin Hoffman (8. avgust 1937). Foto: EPA Dustin Hoffman je oče šestih otrok, štiri imata s sedanjo ženo Liso (na posnetku), dva hčerki pa ima Hoffman še iz prvega zakona z igralko Anne Byrne. Foto: EPA

80 let Dustina Hoffmana: od Diplomiranca do Netflixa

Jubilej ameriškega dvakratnega oskarjevca

8. avgust 2017 ob 09:11

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Igralec, ki se danes ponaša z dvema oskarjema, je sprva študiral medicino, a se je po letu dni raje podal na pot igralstva, praznuje okroglih osem desetletij.

Začetki kariere Dustina Hoffmana segajo v 60. leta preteklega stoletja, ko je začel nastopati v gledališču in v manjših televizijskih vlogah, leta 1967 pa je zaslovel s filmom Diplomiranec.

Hoffman se je rodil 8. avgusta leta 1937, po enem letu študija medicine v Santa Monici se je izpisal s kolidža in se začel učiti igre najprej v Kaliforniji, nato še v New Yorku. Sprva je igral predvsem v gledališču, dobil je tudi nekaj manjših vlog na televiziji.

Pol stoletja nepozabnega Diplomiranca

Ko mu je bilo 30 let, mu je prodor pri filmu prinesla vloga Benjamina Braddocka v filmu Diplomiranec pred tremi leti umrlega režiserja Mika Nicholsa. Tako je torej letošnje leto jubilejno za ta film, saj mineva pol stoletja od njegove premiere. Hoffman se je po tej prepoznavni vlogi v glavnem posvetil filmu, občasno se je vračal v gledališče in na televizijo.

Prvega oskarja za najboljšo moško vlogo je dobil leta 1980 za film Kramer proti Kramerju, v katerem je zaigral ob Meryl Streep. Naslednji oskar pa je sledil devet let kasneje za film Deževni človek, v katerem je nastopal še Tom Cruise.

Vloge v mnogih filmskih mojstrovinah

Med Hoffmanovimi najpomembnejšimi filmi so poleg omenjenih še Polnočni kavboj, Mali veliki mož, Slamnati psi, Metulj, Lenny, Maratonec, Vsi predsednikovi možje, Kapitan Kljuka in Pasji dnevi. Med drugim je zaigral tudi v filmih Njegovi tastari in Njuna družina.

Režiserski stolček in ponovno televizija

Leta 2012 je Hoffman posnel svoj režijski prvenec Quartet, komedijo o skupini upokojenih glasbenikov. Nedavno ga je bilo mogoče videti tudi v petih epizodah serije Medičejci: Gospodarji Firenc, in sicer v vlogi Giovannija de' Medicija. Nazadnje je zaigral v Netflixovi produkciji The Meyerowitz Stories v režiji Noaha Baumbacha.

Še druge osvojene lovorike

Ob dveh osvojenih oskarjih ima za sabo tudi pet nominacij za ta zlati kipec. Prav tako je osvojil šest zlatih globusov in 13 nominacij za to nagrado, ki jo podeljuje združenje tujih novinarjev v Hollywoodu. Prejel je tudi štiri bafte in dva emmyja ter nagrado Kennedyjevega centra.

P. G.