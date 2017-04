Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Prostega časa skoraj nima. Foto: Youtube

82-letna didžejka pretresa tokijsko klubsko sceno

Želi si okusiti tudi New York

11. april 2017 ob 14:02

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters

Čez dan Sumiko Ivamuro v Tokiu vodi kitajsko restavracijo, kjer že šest desetletij dela cmoke, ponoči pa kot DJ Sumirock vrti glasbo v tokijskih nočnih klubih. Stara je 82 let.

Japonska je znana po tem, da v tej državi živi največ stoletnikov na svetu. Tamkajšnja družba se vse bolj stara, saj ljudje, starejši od 65 let, sestavljajo že več kot 26 odstotkov prebivalstva. Japonski starostniki postajajo vse bolj dejavni, odličen primer tega je Sumiko Ivamuro, ki v klubu DecaBarZ v tokijskem območju Šindžuku nastopa pred množico, ki je v povprečju kar 60 let mlajša od nje.

Ljubezen do glasbe je odkrila pri 70 letih, ko so jo zadolžili, da poskrbi za glasbo na sinovi rojstnodnevni zabavi. Glasba je nato postala njena strast. Pri 80 letih se je vpisala v tečaj za didžeje in ga uspešno končala, tako da je postala prava didžejka. Že po nekaj nastopih na tokijskih zabavah je osvojila srca obiskovalcev, tako da se klubi zdaj kar grebejo zanjo.

"Ima neverjetno veliko energije za svoja leta, morda še celo več od večine zabave željne mladine," je dejal njen stanovski kolega, 25-letni didžej Fuminari Fudži. Sumiko pravi, da je njen značilni zvok kombinacija tehnoglasbe, džeza, francoskega šansona in klasične glasbe.

A s tem se njene glasbene sanje še niso izpolnile, saj si nekoč želi okusiti tudi newyorško glasbeno prizorišče. "Ko vrtim plošče, želim ohraniti ritem, izbrati pravo glasbo. Najbolj pa me razveseljuje, če se ljudje ob mojem nastopu zabavajo," je dejala.

A. P. J.