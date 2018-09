85. jubilej legende modnega oblikovanja - Karla Lagerfelda

Leta 1983 je postal kreativni direktor in glavni oblikovalec modne hiše Chanel, med poznavalci danes velja za edinega legitimnega naslednika ustanoviteljice te modne hiše in legende modnega oblikovanja Coco Chanel. Foto: EPA

Glavni oblikovalec modne hiše Chanel

10. september 2018 ob 15:29

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Nemški modni oblikovalec in fotograf Karl Lagerfeld, ki se je v zgodovino mode zapisal s tem, da je klasičnim oblikam vdihnil novo življenje in je modo zapeljal v nove smeri, praznuje 85. rojstni dan.

Že leta 1954 je prejel prvo nagrado – za model plašča je prejel prvo nagrado mednarodnega sekretariata za volno in nato postal asistent pri Pierru Balmainu, ki je bil na natečaju član žirije. Lagerfeldov plašč je pozneje pri Balmainu šel v proizvodnjo.

Leta 1958 se je priključil Jeanu Patouju in tam delal kot umetniški vodja, od leta 1963 je bil samostojni kreator. Od leta 1965 je ustvaril po dve in pozneje celo po štiri kolekcije za znamenito italijansko modno hišo Fendi. Leta 1974 je ustanovil svoje podjetje Karl Lagerfeld Impression.

Leta 1983 je postal kreativni direktor in glavni oblikovalec modne hiše Chanel, med poznavalci danes velja za edinega legitimnega naslednika ustanoviteljice te modne hiše in legende modnega oblikovanja Coco Chanel.

V modo je vpeljal nove linije konfekcijskih oblačil. Sam je nekoč dejal, da moda, ki ne doseže ulic, ni moda. Poleg oblačil je za svoje kolekcije oblikoval številne modne dodatke.

Tudi na področju distribucije in trženja je v modni industriji vpeljal nove ideje. Od 90. let preteklega stoletja dalje je razen za prestižne modne znamke oblačila oblikoval tudi za konfekcijsko proizvodnjo. Leta 2004 je bil prvi svetovno poznani modni oblikovalec, ki je oblikoval ekskluzivno kolekcijo oblačil za švedsko verigo trgovin H & M. Pozneje so ta koncept povzeli še nekateri drugi svetovno poznani modni oblikovalci, denimo Stella McCartney, Comme des Garcons in Versace.

Ukvarja se tudi s kostumografijo za dramska in operna dela ter ter film.

S fotografijo se je začel ukvarjati leta 1987, od tedaj je sam snoval reklamne kampanje za vse znamke, za katere je delal. Sam je o fotografiji dejal: "Fotografija je danes del mojega življenja. Svet in modo z enim očesom gledam skozi objektiv fotoaparata. To mi, bolj kot sem si kdaj koli znal predstavljati, pomaga, da pri svojem vsakdanjem delu ohranim objektivnost."