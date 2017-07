92-letni Jimmy Carter za dobrodelno organizacijo gradil hiše

Hospitaliziran zaradi dehidracije

15. julij 2017 ob 10:11

Winnipeg - MMC RTV SLO/Reuters

Nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter je bil hospitaliziran zaradi posledic dehidracije med gradnjo hiš za dobrodelno organizacijo, a po incidentu dobro okreva in je že zapustil bolnišnico.

92-letnik se je zgrudil v četrtek, ko je v Winnipegu pomagal na gradbišču dobrodelne organizacije Habitat for Humanity, ki se bori za cenovno dostopne domove v Kanadi. Takoj po incidentu so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, opravili so tudi različne preiskave.

Že naslednje jutro pa se je Carter vrnil na gradbišče in skupaj s ostalimi prostovoljci aktivno preživel zadnji dan projekta, kasneje pa sta skupaj z ženo Rosalynn Carter prišla na zaključno prireditev v kanadskem muzeju za človekove pravice, kjer bila deležna tudi stoječe ovacije.



Nekdanji predsednik je bil oblečen zelo preprosto - v kratko majico in jakno, videti pa je bil popolnoma sproščeno in zdravo. "Na vse prostovoljce gledam kot nekakšne heroje za človekove pravice. Vsakemu posebej se želim zahvaliti za njegov prispevek," je dejal v govoru na zaključni prireditvi.



89-letna nekdanja prva dama je zbranim pojasnila, da so v bolnišnici opravili množico preiskav, med drugim so poskušali ugotoviti tudi srčne okvare, a da je bilo z njenim možem vse v redu. "Rezultati niso pokazali kakršne koli srčne okvare," je pojasnila. "Vedela sem, da ima dobro srce." Tako se je izkazalo, da je do zdravstvenih težav prišlo zgolj zaradi posledic dehidracije.

Jimmy Carter je sicer najdlje živeči ameriški predsednik po koncu predsedniškega mandata v ameriški zgodovini - v Beli hiši je bil med letoma 1977 in 1981, leta 2002 pa je za dobrodelnost prejel Nobelovo nagrado za mir.

P. B.