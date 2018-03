Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 18 glasov Ocenite to novico! 99-letnik trenira vsak teden po tri dni, prav tako pa je redni obiskovalec telovadnic. Foto: EPA Dodaj v

99-letni plavalec postavil nov svetovni rekord v svoji starostni skupini

Presegel rekord iz leta 2014

2. marec 2018 ob 11:03

Sydney - MMC RTV SLO

George Corones, 99-letni avstralski plavalec, je postavil nov svetovni rekord v svoji starostni skupini na 50 metrov prosto. Časomerilec se je ustavil pri 56,12 sekunde in ta čas velja za nov mejnik v starostni skupini od sto do 104 leta.

Corones se uvršča v kategorijo od sto do 104 let, ker bo aprila dopolnil okroglih sto let. Ob svojem dosežku je dejal, da je "precej zadovoljen in presrečen" nad rezultatom. "To je bilo zame vzorno plavanje, dobro uravnoteženo ... Na koncu sem bil pripravljen udariti po zidu s težko roko," je povedal Corones za britanski BBC. Prav tako ga je prevzelo navdušeno navijanje občinstva, ki je spremljalo njegov podvig. Dogodek je bil organiziran zgolj zanj, saj je bil edini tekmovalec na štartu.

"Bili smo priča pisanju zgodovine," so zapisali člani plavalne ekipe Australian Dolphins. Prejšnji rekord, ki ga je postavil britanski plavalec John Harrison leta 2014, je podrl za 35 sekund. A dosežek morajo še overiti pri plavalni zvezi.

Corones se je s plavanjem ukvarjal že malih nog, toda v tekmovalni ritem se je vrnil, ko je bil star 80 let. "Nehal sem plavati pred drugo svetovno vojno in mislim, da nisem skočil v bazen vse do upokojitve. Takrat pa sem začel plavati zaradi telovadbe," je priznal Corones.

