Aaron Carter se je po tednu dni vrnil na zdravljenje odvisnosti

Spet na kliniki za zdravljenje odvisnosti

15. oktober 2017 ob 14:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanji najstniški idol Aaron Carter, ki se že dalj časa bori z odvisnostjo, se je zgolj teden dni po tem, ko je odšel s klinike za zdravljenje odvisnosti, tja znova vrnil.

Kot je 6. oktobra pojasnil njegov predstavnik Steve Honig, je zdravljenje zapustil, ker je moral urediti neke pravne in osebne zadeve, zdaj pa je, kot kaže, vse te zadeve že razrešil. "Aaron je rešil vse pravne in finančne težave in se je vrnil na kliniko, da bi končal svoj program," je Honig pojasnil za People.

Carter se je na kliniko za zdravljenje odvisnosti prvič prijavil 22. septembra in pojasnil, da samo on lahko spremeni svoje življenje. "Tega nihče ne more storiti namesto mene."

Njegov predstavnik je takrat pojasnil, da se je za zdravljenje odločil, ker želi izboljšati svoje zdravje in splošno počutje. "To želi narediti zasebno in vso pozornost usmeriti v to, da postane čim boljši človek. Zelo je hvaležen za vso podporo oboževalcev in se veseli, da se bo sčasoma vrnil močnejši kot kadar koli doslej," še poroča ameriški tabloid People.

V sklopu zdravljenja je napovedal umik z družbenih omrežij do leta 2018, a je to že preklical - medtem ko je zdravljenje zapustil -, saj se je želel pohvaliti z napredkom. Objavil je fotografijo, na kateri je mogoče videti, kako se je v treh tednih zredil za 13 kilogramov, zdaj tehta 65 kilogramov.

Zaznamovali so ga škandali

Mlajši brat "Backstreet Boya" Nicka Carterja je že kot desetletni deček osvajal glasbene lestvice, v najstniških letih pa je začel polniti predvsem tabloide - leta 2008 je bil v Teksasu aretiran zaradi posedovanja marihuane, leta 2009 je prišlo na dan razkritje, da dolguje kar milijon dolarjev dohodnine, zaradi njega sta se javno sprli najstniški zvezdnici Hilary Duff in Lindsay Lohan, saj se je sestajal z obema.

Javno je izjavil, da mu je Michael Jackson, ko je bil še najstnik, dajal kokain in alkohol. Julija letos so ga znova aretirali zaradi posedovanja marihuane in vožnje pod vplivom alkohola. Avgusta je razkril, da je biseksualec, konec septembra pa se je potem prijavil na kliniko za zdravljenje odvisnosti.

P. B.