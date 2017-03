Adele končno potrdila, da je poročena

Pevka končala ugibanja

5. marec 2017 ob 19:55

Los Angeles - MMC RTV SLO

Britanska pevka Adele je po mesecih ugibanj končno potrdila, da je poročena. 28-letnica je sredi koncerta v Brisbanu priznala, da sta z dolgoletnim partnerjem Simonom Koneckijem rekla usodni "da".

"Poskušala sem se spomniti, kako sem se počutila na začetku razmerja, ki je spodbudil ta album," je nagovorila zbrane na koncertu Adele preden je zapela veliko uspešnico Someone Like You.

"Ker ne glede na to, kako slab je lahko razhod in hkrati grenak, grozen in neprijeten, je ta občutek, ko se prvič zaljubiš v nekoga, najboljši občutek na svetu in jaz sem zasvojena s tem občutkom. Več kot očitno ne morem podoživeti več teh občutij, ker sem poročena," je priznala pevka.

Fotografski objektivi so Adele že ujeli s poročnim prstanom. Prav tako njenega moža, s katerim sta v razmerju od leta 2011 in imata skupaj štiriletnega sina Angela. Po poročanju tujih medijev se naj bi par poročil v Los Angelesu na zasebni ceremoniji.

K. K.