Adele: Moj 4-letni sin Angelo že preklinja

"Vedno posnema moje obnašanje"

27. marec 2017 ob 08:58

London - MMC RTV SLO

Adele po svetu ni znana zgolj zaradi svojega glasu, temveč tudi po tem, da vedno glasno pove, kaj si misli - tudi če vključuje preklinjanje in to je začel prevzemati tudi njen 4-letni sin.

Med koncertom je 28-letna glasbenica zbranemu občinstvu razkrila, da sin, ki ga ima z možem Simonom Koneckijem, že prevzema njene navade, ampak da je to ne preseneča. "Moj sin preklinja," je dejala. "Saj ne vem, kaj naj rečem. Kar počnem jaz, posnema tudi on."

"Jaz sicer še vedno preklinjam občutno več, ampak vseeno gre precej dobro od rok tudi njemu," je še v smehu dodala.

Pred dnevi se je na zadnjem koncertu v sklopu avstralske turneje razburila, saj je varnostnik poslušalce poskušal pripraviti do tega, da bi na koncertu sedeli. "Gospod, oprostite, vem, da ste tukaj zaposleni, ampak ali bi lahko ljudi pustili pri miru? To je koncert," je glasno povedala v mikrofon. "Če ljudje želijo, lahko vstanejo. Da vas več ne vidim, kako še komu iz občinstva govorite, da ne sme stati."

Na turnejo morda nikoli več

Glasbenica ima občutek, da ji koncertiranje ne gre dobro od rok. "Sicer mi je spremenilo življenje, a to vseeno ni nekaj, v čemer sem dobra. Zaradi aplavzov se vedno počutim zelo ranljivo." Svetovna turneja po izdaji plošče 25 pa se ji zdi največji karierni dosežek. "Ne vem, če se bom tega lotila še kdaj."

Pred časom pa je poudarila tudi, da ji je bolj pomembno preživljanje časa s sinom. "Do zdaj jo je vedno spremljal na turneji, a naslednje leto bo začel hoditi v šolo, zato to več ne bo mogoče. Adele noče zamuditi niti trenutka njegovega odraščanja, zato se ji zdi povsem enostavna odločitev, da namesto koncertiranja izbere njega," je vir blizu njene družine pojasnil za The Sun. "Trenutno pravi, da se turneja, podobna trenutni, ne bo zgodila še vsaj naslednjih deset let."

