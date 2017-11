Afganistanska pastir in električar bosta pisala zgodovino, gresta na olimpijske igre

V Pjongčangu bosta tekmovala v veleslalomu

6. november 2017 ob 21:53

Kabul - MMC RTV SLO, STA

Afganistanski olimpijski komite je prvič v zgodovini prijavil svoja športnika za nastop na olimpijskih igrah, so sporočili na srečanju nacionalnih olimpijskih zvez v Pragi.

Prva afganistanska športnika na zimskih olimpijskih igrah, pastir Ališa Farhang in električar Sadžad Husaini, bosta v Pjongčangu v Južni Koreji februarja prihodnje leto tekmovala v veleslalomu.

Oba sta se smučati naučila pred šestimi oziroma sedmimi leti v afganistanskem smučarskem središču Bamjan, trenutno pa se pod vodstvom švicarskega trenerja Andreasa Hannija že pripravljata v St. Moritzu.

"Olimpijski nastop za naju pomeni uresničitev sanj. Afganistan ni samo vojna, pri nas se dogajajo tudi druge stvari in ena izmed teh je tudi smučanje," je dejal 26-letni Husaini, ki je začel smučati leta 2012, ko se je vrnil iz Irana, kjer je 13 let preživel kot vojni begunec.

"To bo že najina četrta zima, ko se na olimpijske igre pripravljava v Švici. Zelo sva napredovala," pa pravi 27-letni Farhang. Njune priprave financirajo različne tuje organizacije.

Vedno nasmejani smučar

Učiteljica smučanja Ana Tasič, inštruktorica deklet iz Bamjana, je lani v intervjuju za MMC spregovorila tudi o Farhangu in Husainiju.

"Sadžad je pri dveh letih prvič zbežal pred talibani. Nato so se vrnili v Bamjan, pri šestih letih pa je sledil nov beg na oslih, peš in čez gore v Iran. Med begom je bila njegova mati ranjena, dobila je gangreno in so ji morali na koncu odrezati nogo. V Isfahanu so živeli deset let, hodili so v begunsko šolo, a pri desetih letih je Sadžad moral tako kot bratje na občasno delo v tovarno. V njej je imel Sadžadov oče usodno delovno nesrečo - utrgalo mu je roko in je izkrvavel, s čimer je družina ostala brez glavnega vira preživetja. Sledila je vrnitev v Bamjan, kjer je lani izgubil še brata, ki ga je v nepojasnjenih okoliščinah ubila lokalna tolpa. Sadžad je vsemu navkljub najbolj pozitivna oseba, kar sem jih spoznala. Vedno nasmejan in optimističen," je med drugim dejala.

