Airbnb: Prenočitve na Kitajskem zidu ne bo

Tekmovanje so odpovedali

8. avgust 2018 ob 19:31

Peking - MMC RTV SLO

Airbnb se je odločil, da odpove nagradno igro, ki bi srečnežu omogočila prenočitev na velikem Kitajskem zidu.

Tekmovalci, ki so želeli prenočiti na Kitajskem zidu, so morali s 500 besedami pojasniti, "kako bi zgradili nove povezave med različnimi kulturami". Ker nagradna igra ni naletela le na pozitiven način, ampak so prejeli tudi več sporočil, v katerih so organizatorja nagradne igre opozorili, da bodo tako prispevali k še hitrejšemu propadanju največje strukture, ki jo je kadar koli zgradil človek.

Drugi so po poročanju BBC-ja vodilnim pri Airbnbju očitali, da so se za takšno potezo odločili zgolj zaradi lastne promocije, pri tem pa pozabili na varovanje kulturne dediščine. Zid, ki se je leta 1987 vpisal na Unescov seznam svetovne dediščine, je namreč na več delih potreben temeljite obnove. Na nekaterih predelih so od njega ostale le še ruševine, ponekod pa je celo že popolnoma izginil.

"Spoštujemo mnenja uporabnikov"

Čeprav pri Airbnbju zagotavljajo, da so se projekta lotili ravno zaradi tega, da bi ljudi spodbudili k "razmišljanju, kako lahko vsak med nami prispeva k ohranjanju kulturne dediščine", projekta ne bodo nadaljevali. "Sporočamo, da spoštujemo mnenja uporabnikov, zato smo se odločili, da projekta ne bomo nadaljevali," so sporočili iz Airbnbja.

K odločitvi je poleg kritik najverjetneje prispevalo tudi dejstvo, da tamkajšnje oblasti priljubljeni spletni platformi za posredovanje in najem nepremičnin še vedno niso dale dovoljenja za prenočitev na velikem Kitajskem zidu.

Sa. J.