Albanci zbirajo denar za kaznovane švicarske nogometaše

Kosovski minister Hasani je doniral svojo mesečno plačo

27. junij 2018 ob 12:54

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Albanci so po vsem svetu začeli zbirati denar za nogometaše Švice, ki so bili zaradi kazanja gest s politično vsebino na tekmi svetovnega prvenstva s Srbijo finančno kaznovani.

Kaznovana trojica, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, ki imata korenine na Kosovu, in Stephan Liechsteiner, so po izreku kazni nemudoma dobili številne simpatije Albancev s Kosova in Albanije ter albanskih izseljencev, ki so v znak solidarnosti začeli zbirati prostovoljne prispevke za nogometaše.

Mednarodna nogometna zveza je zaradi gestikuliranja albanskega dvoglavega orla Shaqirija in Xhako kaznovala z 8.700 evri, Liechsteiner pa bo moral Fifi nakazati 4.300 evrov.

Do zdaj zbrali že skoraj 20.000 evrov

Zgolj na spletni strani gofundme.com so za trojico v 24 urah zbrali skoraj 20.000 evrov. K zbiranju denarnih donacij je rojake pozval tudi albanski premier Edi Rama in priložil tudi številko bančnega računa, na katerega lahko nakazujejo svoje prispevke.

Minister Kosova za trgovino in industrijo Bajram Hasani je nogometašem doniral 1.500 evrov, kar je njegova mesečna plača.

Nogometaši v tednu dni zaslužijo nekajkrat več kot povprečni Albanec na leto

V Albaniji povprečna mesečna plača znaša približno 300 evrov, trojica nogometašev pa na teden zasluži nekajkrat več kot povprečni Albanec na leto.

Xhaka pri londonskem Arsenalu po dostopnih podatkih zasluži 90.000 funtov oziroma 102.000 evrov na teden. Shaqiri, nogometaš Stoke Cityja, ki je včasih igral za Bayern München in Inter Milano, ima tedensko plačo 36.000 funtov (40.000 evrov), novopečeni član Arsenala Liechtsteiner pa je pred prihodom v Arsenal v torinskem Juventusu prejemal plačo 55.000 evrov na teden.

Sa. J.