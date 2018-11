Alfa romeo 166 je bila zadnja velika alfa

Zgodovina

25. november 2018 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Italijanska avtomobilska znamka Alfa Romeo je od svojih začetkov imela tudi velike limuzine, kar pa se je končalo leta 2007, ko je proizvodne dvorane zapustila alfa 166, ki je veljala za 'zadnjo veliko alfo'. A bolj pomembna je letnica, ko je prvič zapeljala na ceste, saj prav letošnje leto od tedaj mineva dvajset let.

Alfa 166 je na ceste v lasti prvi voznikov zapeljala z modelnim letom 1998, milanska znamka pa jo je že dobro leto pred tem predstavila kot naslednico precej uspešne in tudi oblikovno samosvoje alfe 164, od katere se je ločila predvsem po bolj treznih oblikovnih linijah, čeprav to ni pomenilo, da s svojim videzom ni vzbujala dovolj pozornosti. Karoserijske linije so ji ukrojili pri Alfinem 'hišnem' oblikovnem studiu Centro Stile, ki mu je tedaj 'poveljeval' argentinski oblikovalec Walter de Silva, in pri tem izhajali predvsem iz oblik manjše alfe 156, s katero se je Walter da Silva ločil od dotedanjih oblik avtomobilov milanske tovarne in obudil tudi kanček njene preteklosti.

Lepa notranjost

A čeprav alfa 166 z zunanjostjo ni vzbudila toliko navdušenja kot manjša alfa 156, to ni veljalo za njeno notranjost, saj nekateri menijo, da je šlo za najlepšo ureditev potniške kabine v tem avtomobilskem razredu nasploh. Vsekakor pa je z notranjostjo izstopala med tedanjimi tekmeci, med katere so se uvrščali BMW serije 5, mercedes-benz razred E ali audi A6. Vse različice so bile serijsko na voljo s klimatsko napravo in tedaj še redkim barvnim zaslonom na sredinski konzoli, lahko pa so imele celo izmenjevalnik zgoščenk, telefon ali satelitsko navigacijo.

Pestra je bila tudi motorna ponudba, ki je segala od osnovnega 2-litrskega bencinskega štirivaljnika, preko 2,5- in 3,0-litrskega motorja V6, do 2-litrskega turbobencinskega štirivaljnika, turbodizelsko ponudbi pa so tvorili prefinjeni 2,4-litrski vrstni petvaljniki. Tudi podvozje in posledična vodljivost avtomobila sta bila odlična.

Neuveljavljena

Leta 2003 je alfa 166 doživela korenito prenovo, med katero so ji zaoblili karoserijske linije in jo še bolj približali manjši alfi 156. Prenovljeni so bili tudi motorji, kar se je pokazalo predvsem pri turbodiozelskih, ki so dobili tehnologijo večtočkovnega vbrizgavanja goriva v izgorevalne komore multi-jet, ki je pripomogla predvsem k njihovi gospodarnosti.

A kljub temu, da je med novinarji in publiko doživela veliko odobravanja, se alfa 166 ni mogla zares uveljaviti v tekmovanju z nemškimi tekmeci. Ker ni izpolnila pričakovanja milanske tovarne, je leta 2007 v zgodovino kot zadnja velika alfa žal odšla brez naslednice.

Matej Rebolj