Alfa Romeo napovedala nove športne terence in ponovno rojstvo športnikov 8C in GTV

Petletni načrt Alfe Romeo

4. junij 2018 ob 09:18

Milano - MMC RTV SLO

Alfa Romeo bo do leta 2022 predstavila pet novih modelov, med drugim tudi popolnoma električnega. Cilj ostaja 400 tisoč vozil na leto.

Od leta 2014 je Alfi Romeo uspelo povečati prodajo, toda zdi se, da se je po giulii in stelviu razvoj ustavil. Njen prvi mož, Timothy Kuniskis je zdaj predstavil nov načrt, ki vključuje nove športne terence, a tudi športne modele, med drugim tudi en superšportnik.

Najbolj atraktiven model bo novi 8C s sredinsko nameščenim motorjem, karoserijo iz ogljikovih vlaken ter hibridnim pogonskim sklopom z več kot 700 "konji", ki ga bodo pognali od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot treh sekundah. Poleg tega bo luč sveta ugledal tudi nekoliko bolj dostopen športni model (najverjetneje štirisedežni kupe, na osnovi giulie), ki bo obudil oznako GTV. V različici quadrifoglio bo zmogel več kot 600 "konjev", opremljen pa bo s štirikolesnim pogonom in blagim hibridnim sistemom.

Prišli pa bodo tudi novi športni terenci. Predvidena sta model segmenta C, ki se bo uvrstil pod stelvia, in en večji, ki se bo uvrstil nadenj. Poleg tega se govori tudi o enem popolnoma električnem terenskem modelu. Ob tem ne bodo pozabili na ogromen kitajski trg, za katerega bodo pripravili giulio in stelvia s podaljšano medosno razdaljo.

Ciljajo na 400.000

Vse to naj bi se zgodilo v okviru novega petletnega načrta skupine FCA, pri čemer podrobnosti za zdaj niso znane. Na izraženo bojazen, da ciljev ne bodo dosegli (kot se je zgodilo v preteklosti), Kuniskis posredno odgovarja s poudarjanjem ogromne vrednosti znamke ter z dejstvom, da je bil načrt, ki so ga predstavili leta 2014, zelo ambiciozen. Skupina bi za uresničitev tega preprosto potrebovala več časa. Cilj tako ostaja proizvesti 400 tisoč avtomobilov na leto do leta 2022 ter pri tem ustvariti 10 odstotkov dobička.

Martin Macarol