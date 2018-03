Ali je "čudežna posteljica" namenjena lenim staršem?

Nespečnost novorojenčkov je pogost pojav, rdeče oči in veliki podočnjaki pa z njo postanejo del starševskega vsakdana. Zvezdnika Mila Kunis in Ashton Kutcher sta ta problem rešila z nakupom "čudežne posteljice".

Številni novopečeni starši bi se bili za noč neprekinjenega spanca pripravljeni odpovedati marsičemu. Ameriško podjetje je razvilo pametno posteljico, ki z nežnim vibriranjem otroka med jokom nežno trese. Posteljico, ki stane 1.000 evrov, je zasnoval pediater Harvey Karp, ekipa strokovnjakov, ki je sodelovala pri izdelavi, pa zagotavlja, da je posteljica popolnoma varna. Če otrok ne neha jokati po minuti tresenja, se posteljica ustavi in s tem staršem sporoči, da je otrok lačen ali pa mu je neudobno.

Nad posteljico sta navdušena tudi Mila in Ashton

Seveda so se nad najnovejšo inovacijo navdušili tudi številni zvezdniki, med njimi tudi Mila Kunis in Ashton Kutcher. Kurcher je namreč v eni izmed oddaj na ameriški televiziji razkril, da jima je nakup popolnoma spremenil življenje.

Par priznava, da je bilo uspavanje njunega starejšega otroka, triletne hčerke Wyatt, pravi napor. "Čudežna posteljica" pa je neprespane noči spremenila v tihe in spokojne, saj se njun drugi otrok, sin Dimitri, v njej počuti neverjetno dobro.

"Ta posteljica je neverjetna. Bolj kot otrok joče in kriči, hitreje se trese postelja. Dimitri je zaradi posteljice nepretrgoma spal že takrat, ko je bil star le tri dni. Izumiteljem posteljice sva z Milo neverjetno hvaležna," je še dodal.

Mila in pet let starejši Ashton se poznata že vrsto let, saj sta bila soigralca v humoristični seriji Oh, ta sedemdeseta! Nato so se njune poti razšle, Ashton je bil vrsto let v zvezi z Demi Moore, Mila pa z Macaulayjem Culkinom, a aprila leta 2012 so se pojavile govorice, da sta postala par. Od takrat sta neločljiva.

Kritike

Kljub temu pa je čudežna posteljica deležna tudi mnogih kritik. Številni namreč menijo, da je takšna posteljica namenjena lenim staršem, ki otroka nočejo pestovati. "Če ste tako leni, da svojega otroka ne želite vzeti v naročje in ga potolažiti, ne bi smeli postati starši," je na družbenem omrežju Facebook zapisal eden izmed kritikov. Številni so poudarili, da bodo novopečeni starši, ki posteljico uporabljajo, med odraščanjem otroka še velikokrat morali potolažiti, saj bo posteljico kmalu prerastel.

In kaj pravijo strokovnjaki?

Za britanske medije je naposled spregovorila še družinska terapevtka Heidi Skudder, ki je izjavila: "Razumem, da so posteljico, ki otroka uspava, strokovnjaki razvili, da bi staršem prihranili nekaj energije in jim olajšali delo. Vendar menim, da je bolje, da starši otroke uspavajo kako drugače. Sicer se lahko otroci pretirano navadijo na posteljico, ki jo bodo morali prej ali slej zapustiti."

"Veliko bolje bi bilo, da bi starši ta denar porabili za to, da se obrnejo na svetovalce, ki jim lahko pomagajo in jih naučijo, kako uspešno uspavati otroka. Tako lahko otrok pridobi dobre spalne navade, ki mu bodo koristile vse življenje," je še dodala in staršem svetovala, naj otroka uspavajo s petjem, pestovanjem in branjem pravljic. Poudarila je, da otroci razumejo veliko več, kot si starši lahko predstavljajo.

"Vsekakor pa razumem, da se takšne metode včasih zdijo neučinkovite. Ne obsojam staršev, ki si umislijo "pomoč posteljice," je še dodala.

K. Ši.