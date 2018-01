Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Širši javnosti se je vtisnila v spomin po svoji vlogi v filmu Nimaš pojma leta 1995. Foto: Reuters V flimu Nimaš pojma je upodobila Cheryl "Cher" Horowitz - materialistično najstnico, ki je priljubljena, privlačna, izjemno bogata, toda s srcem na pravem mestu. Foto: Reuters Po uspehu filma Nimaš pojma je postala tarča tabloidov predvsem na račun teže. Foto: Reuters Danes 41-letna Silvestonova išče pot nazaj na velika platna. Foto: Reuters Leta 1997 jo je doletel tudi "urok" Batmana. Kot je poročala revija Style Blazer, je film Batman & Robin, kjer je upodobila Batgirl, škodoval karieram številnih zvezdnikov, ki so se pojavili v njem. Foto: Reuters Silverstonova ni nikoli izrazila goreče želje, da bi postala velika hollywoodska zvezda. Foto: Reuters Dodaj v

Alicia Silverstone: Dekle, ki (če vprašate Hollywood) ni imelo pojma

Kaj se je zgodilo z nekdanjo ljubljenko Hollywooda?

21. januar 2018 ob 13:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

V 90. letih prejšnjega stoletja je Alicia Silverstone veljala za kraljico šolskih plesov svoje generacije. Toda še preden se je njena kariera razcvetela, je doživela (nenačrtovani) zaton. A Silverstonova še ni vrgla puške v koruzo.

Bila je Cher Horowitz, bogata najstnica v filmu Nimaš pojma, in oboževano dekle v videospotu skupine Aerosmith za skladbo Cryin'. Z njenimi dolgimi svetlimi lasmi, naivnim pogledom in popolnim nasmeškom se je zdelo, da je na poti, da postane naslednja velika hollywoodska zvezda. "Zvezda je rojena," so objavili na naslovnici Entertainment Weeklyja leta 1995 (ko se je že vtisnila v spomin po svoji vlogi v videospotu Aerosmithov). A to se ni zgodilo, saj so svoj davek terjali slabe odločitve in splet okoliščin.

Po uspehu filma Nimaš pojma je Silverstonova podpisala pogodbo s studiom Columbia Pictures, ki je bila vredna dobrih 8,1 milijona evrov. Zavihtela se je na mesto direktorice svoje produkcijske hiše pri rosnih 18 letih, kar je šlo v nos številnim (a ti niso vedeli, da se je že pri 15 letih osamosvojila od staršev). Njen prvi projekt je bil film Excess Baggage, v katerem je tudi zaigrala. "Alicia se trudi, da bi postala producentka, toda ljudje, ki je ne poznajo, hitro ugotovijo, da 19-letnica tega ne zmore," je dejal scenarist Larry Karaszewski za Los Angeles Times ob snemanju komedije Excess Baggage. Medije pa so polnile tudi zgodbice, kako se Silverstonova ni nikoli ujela z režiserjem Marcom Brambillo.

"Veliko sem se naučila o razliki med snemanjem hollywoodskega filma in tistim, za kar sem mislila, da bo dober film. Mislili so: 'O. K., dekle, ki nimaš pojma, vložili bomo denar v film, če boš igrala isti lik. Tako da ni veliko prostora, da bi igral nekoga, ki si recimo porine iglo s heroinom v roko ali kaj podobnega," je pred premiero filma, ki je doživel polom v kinematografih, pojasnila Silverstonova v pogovoru za Premiere Magazine.

Voda na njen mlin ni bil niti odnos sedme sile. V kritiki komedije Excess Baggage, ki je bila objavljena v časopisu New York Times leta 1997, se je kritik ves prvi odstavek ukvarjal, kako je pridobila "nekaj kilogramov več", namesto da bi se posvetil njeni igri. Pisanje o njeni teži je pustilo sled, saj je pri 19 letih priznala, da se zaradi tega ni več počutila prijetno v svoji koži.

Leta 1997 jo je doletel tudi "urok" Batmana. Kot je poročala revija Style Blazer, je film Batman & Robin, kjer je upodobila Batgirl, škodoval karieram številnih zvezdnikov, ki so se pojavili v njem. Vključno z njenim soigralcem Chrisom O'Donnellom, ki je upodobil Robina. Film je prejel zelo slabe ocene kritikov. Z njim pa se je tudi začel konec njenega vzpona. Med drugim je celo prejela malino za najslabšo stransko igralko v filmu.

Zgolj otrok gledališča

Vendar Silverstonova ni nikoli izrazila goreče želje, da bi postala velika hollywoodska zvezda. "Bila sem zgolj otrok gledališča. Nikoli nisem želela snemati filmov ali serij. Ni šole ali podpore, ki bi nas lahko pripravila na nenadno slavo v mladih letih. To je bilo preveč zame," je dejala leta 2015 v pogovoru za britanski Guardian. In prav zaradi pomanjkanja želje po vzponu je dovolila, da so jo številne starlete preprosto prehitele.

Hkrati je poudarila v preteklosti, da je vedno želela izkoristiti svojo slavo za dobra dela. Prav zato se ni podila za velikimi vlogami in dopustila, da postane obraz številnih blagovnih znamk. "Odločila sem se, da slavo izkoristim za nekaj, kar mi veliko pomeni. Zato sem si zadala cilj, da spremenim svet, da ga izboljšam za otroke, naravo in živali. Nisem se osredotočala na svojo kariero, ampak na nekaj drugega," je priznala Silverstonova.

A vendar ni želela popolnoma opustiti igre na račun filantropije. Zato se je nekega dne vprašala: "Počakajte, želim tudi igrati. Kaj se dogaja?" Ugotovila je, da lahko počne oboje, toda to spoznanje je morda sledilo prepozno in jo stalo kariere prvokategornice v Hollywoodu. "Veliko več je za tem, ampak gre za osebne zadeve," je priznala v pogovoru za Guardian. "Ampak sem tu, kjer sem. Veselo imam lahko moža, otroka in življenje. Tako lahko prispevam več svetu in hkrati sem še vedno igralka. To je čudovito."

Netipična zvezdnica

Vedno je veljala za drugačno, nenavadno. In nikoli se ni borila za svoje mesto v mainstream kulturi. Javnost se je zgražala, ko je objavila videoposnetek, v katerem je hranila svojega sina Beara s ptičjo tehniko. Po poročanju Daily Newsa pa je nekoč celo izjavila, da je doživljala porod kot "skoraj seksi". O svojem boju za pravice živali je celo napisala knjigo, ki jo je poimenovala The Kind Diet.

Nikoli se je ni oprijel sloves igralke, ki se zabava in pred svojo kariero postavlja svoje hedonistične nagibe. In zato ni nikoli polnila naslovnic, kar ji ni preveč pomagalo pri avdicijah za nove vloge. Leta 2016 se je pojavila na rdeči preprogi filmskega festivala Tribeca, ko je promovirala film o gejevski pornoindustriji King Cobra ob boku Jamesa Franca, Molly Rigwald in Christiana Slaterja.

Lani pa se je po dobrem desetletju znova pojavila v visokoproračunskem filmu, in sicer psihološkem trilerju The Killing of a Sacred Deer. Seksikona pri 15 letih, hollywoodska zvezda pri 18 in tarča posmeha pri 20 letih je pri 41 letih po svoje na začetku.

