Aljaž Škorjanec v zakon, z estrado na Otok plesat še Nadiya Bychkova

Aljaž Škorjanec, slovenski plesalec, ki je na Otoku zaslovel v tamkajšnji različici šova Zvezde plešejo (Strictly Come Dancing), se je poročil s plesalko Janette Manrara.

Tudi 33-letna nevesta, ki prihaja iz Miamija v ameriški zvezni državi Florida, je ena od poklicnih plesalcev oziroma plesalk, ki znane Britance pripravljajo za nastope v omenjeni oddaji, s 27-letnim Ptujčanom Aljažem sta se spoznala že leta 2010, slabih pet let kasneje pa sta se zaročila.

Na njuno poroko, ki se je zgodila prejšnjo soboto, je bilo povabljenih več slavnih gostov, tudi Daisy Lowe, manekenka in hči frontmana zasedbe Bush Gavina Rossdalea ter zadnja v vrsti Aljaževih televizijskih soplesalk.

Strog učitelj, ki se zna zabavati

Simpatični Štajerec je občinstvo na Otoku osvojil, ko je v 11. sezoni šova z izvirnim naslovom Strictly Come Dancing plesal z Abbey Clancy, ženo nogometaša Petra Croucha, s katero sta nato tudi zmagala. Po takratnem poročanju BBC-ja je Clancyjeva svoje nastopanje in zmago z Aljažem opisala kot "najbolj popolno doživetje, ki ga je imela".

Škorjanec je o svoji partnerki še pred zmago dejal, da je bila njegova prva izbira od samega začetka. Ko so ga na oddaji vprašali, kakšen učitelj bo, je odvrnil: "Strog, ker želim opraviti svoje delo, a ko je čas za zabavo, je čas za zabavo." Po Abbey in pred Daisy je Aljaž plesal še s tv-voditeljico Alison Hammond in z igralko Helen George.

Medeni tedni v Sloveniji

Kot sta pred kratkim takrat še zaročenca Aljaž in Janette povedala za tabloid Hello!, sta se, kot se za plesalca tudi spodobi, najbolj veselila prvega skupnega plesa v vlogi zakoncev, čeprav še nista bila čista odločena, katerega bosta izbrala, sta načrtovala "nekaj resnično preprostega, lepega in intimnega". Sprejem za svate je bil v londonski Victorian Bath House, kjer so po poročanju britanskih tabloidov preplesali noč.

V ponedeljek je nevesta na Instagramu objavila fotografijo z novopečenim soprogom in zapisala: "Raj na Zemlji: najsrečnejši vikend v mojem življenju." Očitno zakonca Škorjanec medene tedne preživljata v Sloveniji, saj je Janette na omenjenem družbenem omrežju nazadnje objavila fotografijo, na kateri z Aljažem objeta na klopci uživata v razgledu z Ljubljanskega gradu.

Iz Slovenije prihaja še Nadiya

Po poletnem počitku se oba plesalca vračata v šov, v katerem bo v novi sezoni nastopala tudi Nadiya Bychkova, ukrajinska plesalka, ki že vrsto let živi in dela v Sloveniji, našo državo je uspešno zastopala na tekmovanjih z nekdanjim soplesalcem in partnerjem Miho Vodičarjem.

Na ta način se bo Nadiya, o kateri so se britanski tabloidi že razpisali, spregledali niso niti njenega poziranja za Playboy, vrnila s porodniškega dopusta: junija lani je rodila deklico, katere očka je nogometaš Matija Škarabot. Pred tem je bila poročena z nekdanjim mistrom Petrom Klincem, ki ga je spoznala, ko sta skupaj plesala v slovenski različici "zvezdniškega plesnega šova".

