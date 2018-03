Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pivnice so bile zdaj na veliki petek zaprte skoraj sto let. Foto: Reuters Mnogim ni všeč, da se bo na velikonočni petek zdaj dalo kupiti alkohol. Foto: EPA Dodaj v

Alkohol tudi na veliki petek - irske pivnice odpravile prepoved

Dobra novica za turiste

30. marec 2018 ob 09:28

Dublin - MMC RTV SLO, Reuters

Na Irskem bo današnji veliki petek malce bolj vesel kot običajno – parlament je namreč januarja sprejel novo zakonodajo, po kateri pivnice zdaj lahko obratujejo tudi na ta dan, po krščanski tradiciji običajno rezerviran za odrekanje vsem zemeljskim užitkom.

Prodaja alkohola na velikonočni petek je bila skoraj sto let na Irskem prepovedana. Do danes, ko bodo pivnice lahko točile alkohol od 10.30 do zaprtja ob 00.30, navaja BBC. Prav tako so lahko zdaj na veliki petek odprte tudi številne prodajalne z alkoholom.

Tradicionalno so se Irci na veliki petek vedno zbirali na domačih zabavah, ker pač niso mogli v pivnico, a mnogi bodo danes izkoristili ukinitev prepovedi in se poveselili v lokalih.

Obetajo si milijonski zaslužek

Odprava prepovedi je dobra novica tudi za turiste, saj so običajno na ta dan le brezciljno tavali po ulicah Dublina, zaman iščoč odprto pivnico, še navaja BBC. Tisti najbolj obupani so se na ta dan vkrcali na vlake in trajekte ter v tamkajšnjih točilnicah izkoristili irsko luknjo v zakonu.

Irsko za veliko noč vsako leto obišče veliko turistov, dodatni odprti dan pivnic pa bo vsekakor blagodejen za irsko gospodarstvo. Po podatkih zveze irskih pivničarjev (VFI) bi jim ta dodatni dan lahko prinesel tudi do 40 milijonov evrov zaslužkov.

"Prepoved velikega petka je iz neke druge dobe," meni direktor VFI-ja Padraig Cribben. "Kot vsa druga podjetja in lokali, ki niso bili nikdar podvrženi prepovedi, lahko zdaj tudi pivnice izbirajo, ali bodo odprte ali ne."

Kritiki imajo pomisleke

Rimskokatoliška cerkev je imela zgodovinsko na Irskem velik vpliv in vsi nad odpravo prepovedi točenja alkohola na veliki petek niso navdušeni. Kritiki pravijo, da sprememba zakonodaje spodkopava tudi prizadevanja vlade, ki skuša ozaveščati o nevarnih posledicah alkohola.

Maureen O'Sullivan, poslanka iz vrst Neodvisnih, se tako sprašuje: "Ali pravimo, da so edini turisti, ki si jih želimo, tisti, ki ne morajo zdržati 24 ur brez ene pijače v pivnici? Mislim, da nam ne bi prav nič škodilo celo več velikih petkov letno."

K. S.