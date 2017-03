Amanda Seyfried in Thomas Sadoski kmalu po skrivni poroki postala starša

Rodila se jima je deklica

25. marec 2017 ob 13:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Amanda Seyfried in Thomas Sadoski sta pred dnevi sporočila, da sta pobegnila na podeželje in se skrivaj poročila, zdaj pa je zvezdniški par potrdil še novico, da se jima je rodila hčerka.

Amandin predstavnik za odnose z javnostmi je za ameriški tabloid People potrdil, da se je mladoporočencema, ki sta se otroka zelo veselila, rodila hčerka. "Komaj čakam, da se najina družina poveča," je Seyfriedova pred časom dejala o materinstvu.

Nad starševstvom je navdušen tudi Sadoski. "Nad rojstvom otroka sem navdušen bolj, kot sem bil nad čemerkoli v vsem svojem življenju. A vseeno nočem biti preveč samozavesten, saj se na to nikoli ne moreš pripraviti."

Pred dnevi je znani par pobegnil na podeželje ter stopil pred oltar. "Pobegnila sva in se skrivaj poročila," je Sadoski dejal v oddaji The Late Late Show ter ob tem ponosno pokazal svoj poročni prstan. "Enostavno sva se odpravila na podeželje in se poročila. Bila sva sama in najin dan je bil popoln," je dodal. Drug drugemu sta prebrala poročne zaobljube, ki sta jih napisala sama, poleg duhovnika pa je bil pri poročnem obredu prisoten še Amandin pes Finn.

Igralca sta par od začetka lanskega leta, zgolj šest mesecev po začetku razmerja pa se je na njeni roki že svetil zaročni prstan. Novico o njuni zaroki so mnogi označili za precej zaletavo, saj se je Sadoski oktobra 2015 ločil od Kimberly Hope, s katero je bil poročen kar osem let, Seyfriedova pa se je le nekaj mesecev pred začetkom razmerja s Sadoskim razšla z Justinom Longom.

P. B.