Amber Heard po ločitvi od Deppa v objem milijarderja?

Elon Musk že leta fasciniran nad igralko

15. januar 2017 ob 19:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Potem ko sta od petka Amber Heard in Johnny Depp tudi uradno ločena, je zdaj prišlo na dan, da je igralka že sveže zagledana v drugega. Njen novi izbranec naj bi bil eden izmed najbogatejših Zemljanov Elon Musk, 11 milijard dolarjev "težek" poslovnež, eden izmed ustanoviteljev podjetij PayPal in Tesla Motors.

30-letno igralko so s 45-letnim magnatom prvič povezovali že poleti, je pa on že predtem dejal, da ga lepa Amber povsem fascinira in naj bi jo skušal osvojiti že, vse odkar sta skupaj zaigrala v filmu Mačeta ubija leta 2013, skratka, ko je bila ona z Deppom še v precej bolj idilični fazi razmerja.

Elona so v družbi Heardove večkrat opazili avgusta, ko je ona z Deppom po mesecih umazanega javnega boja ravno sklenila ločitveni dogovor, on pa se je (ponovno) ločeval od svoje žene. In če gre verjeti Daily Mailu, se je par v zadnjih mesecih močno zbližal. "Za božič je razlagala svojim prijateljem, kako je zagledana v Elona. Že načrtujeta obilico skupnih pustolovščin, Amber pa si je močno oddahnila, da lahko obrne nov list v svojem življenju. Za oba je to vznemirljivo novo poglavje," je povedal neimenovani vir.

Musku naj bi Amber prvič padla v oči leta 2013 na snemanju filma Mačeta ubija, v katerem je imel on zgolj gostujočo vlogo samega sebe, z Amber pa nista imela nobenih skupnih prizorov, niti se nista med snemanjem osebno spoznala, zato je Musk začel vztrajno pisariti režiserju Robertu Rodriguezu v upanju, da bi lahko on organiziral srečanje s poročeno igralko. "Če bi bila kaka zabava ali dogodek z Amber, bi bil zelo zainteresiran za srečanje, čisto iz radovednosti," je zapisal Musk Rodriguezu v enem izmed e-pisem. "Slišal sem, da je ljubiteljica Georgea Orwella in Ayn Rand … kako nenavadno."

Nazadnje le popustila

Heardova in Musk naj bi se na njegovo vztrajanje le dobila, a se ona na dogovorjeni večerji preprosto ni pojavila, je poročal Hollywood Reporter. Kar pa Muska, poslovneža leta 2013 po izboru revije Fortune, ni odvrnilo in je ponovno pisal Rodriguezu: "Ji lahko pošlješ sporočilo, da bi se rad dobil z njo v Los Angelesu na kosilu?" In pojasnil: "Ne obetam si zmenka. Vem, da je v resni zvezi, ampak … Amber se preprosto zdi kot zelo zanimiva oseba."

Na neki točki je igralka očitno popustila in po razhodu od Deppa se je avgusta že zabavala z Muskom pozno v noč v londonskem klubu The Box, kjer sta jima družbo delala še manekenka Cara Delevingne in igralec Jared Leto. Muska in Heardovo so poleti opazili skupaj tudi v Miamiju, a je vir, blizu milijarderja, za medije zatrdil, da sta le prijatelja.

Heardova je zahtevek za ločitev od 53-letnega Deppa po letu dni zakona vložila maja, takoj zatem pa je igralca obtožila, da jo je fizično in psihično trpinčil, kar je on kategorično zanikal. Biseksualna svetlolaska je od Deppa zahtevala bogato odpravnino, on v to ni privolil, nakar je njen tabor v medije redno lansiral poročila o Johnnyjevih pijanskih ekscesih in domnevnih napadih na Amber.

Nazadnje se je par pogodil za sedem milijonov dolarjev poravnave, ki naj bi jih Heardova nakazala v dobrodelne namene organizaciji za civilne svoboščine (ACLU) in losangeleški pediatrični bolnišnici. Depp jo je prehitel in prvi del odpravnine obema ustanovama kar sam nakazal, kar je precej razburilo Heardovo, ki je svojega odtujenega moža obtožila, da je to storil zaradi davčnih olajšav.

Musk - trikratni ločenec

Muskova ločitev je po drugi strani potekala mirneje. Kanadsko-ameriški poslovnež se je leta 2010 poročil z britansko igralko Talulah Riley (30), januarja 2012 pa prek Twitterja sporočil, da je zveze konec. "Imela sva izjemna štiri leta. Večno te bom ljubil. Nekega dne boš nekoga zelo osrečila," ji je Musk zapisal na družbenem omrežju in ji izplačal dobre štiri milijone dolarjev odpravnine.

A očitno si je par leto dni in pol po ločitvi premislil in poleti 2013 sta se še drugič poročila. Leta 2014 je Musk nato še drugič vložil zahtevek za ločitev od Rileyjeve, a ga nato umaknil, marca 2016 pa je nato zahtevek za ločitev vložila ona in od oktobra lani je Musk tudi uradno (spet) samski.

Musk je bil sicer pred Rileyjevo osem let poročen s kanadsko pisateljico Justine Wilson, s katero ima pet otrok.

K. S.