Amber Heard toži filmarje zaradi prizora spolnosti z dvojnico

Producenti najprej tožili igralko

4. april 2017 ob 18:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Amber Heard, nazadnje vpletena v sodno dramo s svojim zdaj že nekdanjim soprogom Johnnyjem Deppom, je vložila tožbo proti producentom filma London Fields zaradi "eksplicitno pornografskega prizora", za potrebe katerega so sicer uporabili igralkino dvojnico.

Po pisanju Hollywood Reporterja Heardova toži producenta Christopherja Hanleyja in njegovo ženo Roberto, scenaristko filma, ker da sta kršila člen o prizorih spolnosti, vključen v Amberino pogodbo. Omenjeni prizor naj bi bil namreč posnet brez njenega vedenja, potem, ko je igralka že opravila svoje delo na snemanju.

Odvetnica 30-letne Heardove trdi, da je bil posnetek, vključen v producentovo različico filma, montiran tako, da so gledalci dobili "izrazit občutek, da je v prizoru Heardova". "Amber Heard je zadnja žrtev tega opolzkega in seksploativnega para," navaja tožba. "Potem, ko je prebrala scenarij, je vztrajala pri točno določenih omejitvah glede prizorov golote in spolnosti v filmu kot predpogoj za nastop v filmu."

"Eksplicitni pornoprizor"

Hanley je na pogoje pristal in te vključil v njeno pogodbo. Tožba filmarski par še bremeni, da sta na skrivaj posnela več dodatnih golih prizorov in prizorov spolnosti z Amberino dvojnico, te pa nato vključila v producentovo različico filma.

"To tajno snemanje ni bilo v scenariju, ki ga ej prejela Heardova, prizori pa so bili posneti z minimalno ekipo že potem, ko je Heardova snemanje zaključila. Omenjeni posnetek z dvojnico je vključeval eksplicitno pornografski prizor, na katerega Heardova sama nikdar ne bi pristala. In ta posnetek je bil posnet tako, da bi vsak gledalec bil prepričan, da gleda Heardovo."

Tožba Heardove je še zadnja v dolgi vrsti pravnih zapletov, ki so se zgrnili nad filmsko adaptacijo romana Martina Amisa, ki tako še vedno ni ugledal premiere, čeprav bi ga morali predvajati že na filmskem festivalu v Torontu leta 2015, a so ga umaknili iz programa, ko je režiser filma Matthew Cullen zaradi prevare vložil tožbo proti producentom.

Cullen je trdil, da so njegovo ime uporabili pri trženju filma, čeprav ni pristal na zadnjo različico filma, ki vključuje "podpihovalne podobe ljudi, ki so 11. septembra 2001 skakali skozi okna WTC-ja, zmontirane s pornografskimi prizori, ob tem pa še postavlja najsvetejše mesto v Islamu ob nadzor uma".

Tožba na tožbo

Producenti filma so Cullenu odgovorili s protitožbo, ker da je kršil pogodbo, ker filma ni pravočasno končal in ker je zavrnil sodelovanje pri njegovi promociji. Temu je sledila še tožba producentov proti Heardovi, ki naj bi "kršila pogodbene in promocijske obveze" ter sprožila "zgrešeno in nezakonito zarotniško kampanjo" proti filmu.

"Protitožba Heardove je čista fikcija, vredna njenega lika Nicole Six iz filma London Fields, in še zadnja v vrsti izmišljenih navedb, ki jih je podala," na tožbo odgovarja odvetnik producentov Mathew Rosengart.

Leta 1989 izdan roman London Fields je eno najbolj znanih Amisovih del, produkcija ekranizacije romana pa se je začela že leta 2001, ko bi moral film režirati še David Cronenberg. Film je režiserja zamenjal najmanj trikrat, pri čemer sta bila na neki točki kandidata tudi Michael Winterbottom in David Mackenzie, preden je nazadnje režisersko taktirko leta 2013 prevzel neizkušeni režiser videospotov Cullen. In tisti, ki so film, v katerem igra še Billy Bob Thornton, videli, o njem ne vedo povedati nič lepega.

K. S.