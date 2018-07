Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Santel je za eno izmed svojih postojank izbral tudi Slovenijo. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo Sorodne novice Brezplačni burgerji za zanositev z nogometašem Dodaj v

Američan v Starem piskru v 12 minutah pojedel 3-kilogramski burger

Izziv je želel opraviti v času pod 15 minutami

24. julij 2018 ob 09:29

Celje - MMC RTV SLO, STA

Ameriškemu vlogerju Randyju Santelu je v gostilni Stari pisker v Celju uspelo burger, imenovan Fat Joe, ki je sicer težak približno tri kilograme, pojesti v 11 minutah in 46 sekundah.

Santel ima na družbenih omrežjih približno pol milijona sledilcev, za cilj pa si je zadal, da bo krožnik z burgerjem Fat Joe izpraznil v manj kot 15 minutah, kar v Starem piskru sicer ni uspelo še nikomur. V izzivu sta se mu pridružila še dva Čeha, njegov prejšnji rekord za tri kilograme težak burger pa je bil 12 minut.

Santel je imel v mladosti precej težav s čezmerno telesno težo, nato pa si je kariero zgradil na področju prehranjevanje in telesne vadbe. Tako je postal profesionalni bodybuilder, trener, podjetnik ... "Vse to s poslanstvom, da pomaga ljudem," so sporočili organizatorji.

Od maja do avgusta je na turneji po Kanadi, Evropi in Aziji, za eno izmed svojih postojank pa je izbral tudi celjski Stari pisker, kjer burger Fat Joe gostom ponujajo tudi v redni ponudbi.

Burger je sestavljen iz 100-gramske krušne bombetke, 1,8 kilograma govedine slovenskega porekla, 300 gramov dimljene in pečene slanine, 150 gramov sira, 70 gramov kremnega sirnega namaza s hišno omako, 100 gramov zelenjave, 150 gramov pečenega krompirčka, šestih kosov čebulnih obročkov in 50 gramov omake. Gost sicer burger, sestavljen iz desetih mesnih polpet, dobi brezplačno, če mu ga uspe pojesti v 30 minutah.

Organizatorji so še dodali, da podvige, kot je bil ta v Celju, objavljajo in spremljajo tudi svetovno znani spletni portali, kot so 9GAG, Food Blog Envy in Insider.

A post shared by Randy Santel (@randysantel) on Jul 23, 2018 at 3:36pm PDT

P. B.