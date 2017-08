Američanka po rekordnem jackpotu: Adijo, služba, živijo, postelja!

Listek je kupila "samo za srečo"

25. avgust 2017 ob 09:50

Boston - MMC RTV SLO, STA

V ZDA je ena sama dobitnica jackpota prejela 758,7 milijona dolarjev: 53-letna mati dveh otrok je že dala odpoved v bolnišnici, kjer je delala 32 let.

"Jackpot v vrednosti 758,7 milijona dolarjev je bil osvojen samo z enim loterijskim listkom, ki je bil vplačan v Massachusettsu," so sporočili iz loterije Powerball. To je največja nagrada, osvojena z enim listkom, in največji dobitek, izplačan posamezniku, poroča AFP. Milijonske zneske so poleg tega osvojili še vplačniki 40 listkov.

Srečnica - ki je izpolnila zmagovalno kombinacijo 6, 7, 16, 23 in 26 ter 4 - se je že nekaj ur po opravljenem žrebu zglasila na loteriji. Gre za 53-letno mater dveh otrok Mavis L. Wanczyk iz Massachusettsa, ki je po 32 letih že pustila službo v bolnišnici.

Povedala je, da je v loteriji sodelovala, ne da bi verjela, da bo kaj tudi zadela in lahko pustila službo. Ko je izvedela, da je zmagala, pa je delodajalce takoj poklicala po telefonu in jim sporočila, da ne bo več prišla, je povedala na novinarski konferenci, ki jo je pripravila državna loterija Massachusettsa.

"Skrila se bom v postelji!" pa je odgovorila na vprašanje, kako bo proslavila dobitek.

Najprej poplačilo avta, po razmisleku naprej

Povedala je, da je zmagovalno kombinacijo sestavila iz rojstnih datumov družinskih članov, vplačala pa jo je v trgovini v mestecu Chicopee, ki leži 160 kilometrov zahodno od Bostona. Dodala je, da je listek kupila "samo za srečo". Na novinarski konferenci so jo sicer spremljali mama in dve sestri, zaradi dobitka pa je bila vidno vzhičena in zmedena, navaja AFP.

Da je zadela, je izvedela od kolega, ko sta se vračala z dela. Bila je tako šokirana, da jo je moral spremljati do doma, je povedala.

Ima 31-letno hčerko in 26-letnega sina, njene finančne razmere pa so bile doslej povsem v redu, je še povedala.

Odloči se sicer lahko za letno izplačevanje nagrade po obrokih, pri čemer bi nagrado prejemala 30 let, ali pa za enkratno izplačilo v višini 480,5 milijona dolarjev. Po navedbah loterije se prejemniki nagrade najpogosteje odločijo za enkratno izplačilo.

Mavis Wanczyk je glede tega dejala, da se želi najprej pomiriti in spočiti. Prav tako bo morala še razmisliti, kaj bo storila z denarjem. Ve samo, da bo poplačala avto, ki ga je kupila lani. "Želim biti sama in ugotoviti, kaj želim narediti," je dodala.

Sicer bi lahko ostala anonimna, a se je odločila, da bo tako hitro stopila pred javnost zato, da bi "čim prej opravila s tem", je dejala. Upa, da jo bodo sedaj pustili pri miru.

Najvišji znesek doslej - 1,58 milijarde dolarjev - so si januarja lani razdelili trije ljudje, ki so tako domov odnesli po 528,8 milijona dolarjev.

A. K.