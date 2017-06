Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Odvetnik družbe Resorts World je dejal, da je bil avtomat "očitno v okvari". Foto: EPA Američanka zahteva odškodnino od igralnice in tudi dveh družb, ki izdelujeta in skrbita za igralne avtomate. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Američanka toži igralnico: prepričana, da je zadela 38 milijonov evrov

Namesto izplačila so ji ponudili večerjo

18. junij 2017 ob 16:18

New York - MMC RTV SLO/STA

Katrina Bookman toži igralnice v New Yorku, saj je prepričana, da je nastala napaka na igralnem avtomatu, ki je napačno pokazal, da je osvojila 43 milijonov dolarjev. Namesto izplačila so ji ponudili večerjo.

Američanka je avgusta lani v igralnici družbe Resorts World v New Yorku posnela selfi z igralnim avtomatom, na katerem piše "tiskanje potrdila za izplačilo 42.949.672,76 dolarja". To znaša okoli 38 milijonov evrov. Nato so jo varnostniki pospremili iz igralnice in ji dejali, da lahko dobi 2,25 dolarja (dva evra).

Njen odvetnik Alan Ripka trdi, da je njegova stranka upravičena do izplačila celotne nagrade. V tožbi je zapisal, da je avtomat "zvonil in se svetil", tudi v sporočilu na njem pa piše, da je Bookmanova osvojila jackpot, poročanje časopisa Courthouse News povzema britanski BBC. Američanka zahteva odškodnino od igralnice in tudi dveh družb, ki izdelujeta in skrbita za igralne avtomate.

Odvetnik družbe Resorts World je medtem dejal, da je bil avtomat "očitno v okvari". Tudi služba zvezne države New York, pristojna za igralništvo, je sporočila, da je bilo na zaslonu avtomata opozorilo, da so zaradi okvare vsa plačila in igre neveljavne.

Podoben dogodek se je zgodil že leta 2011, ko je vrhovno sodišče v Iowi 87-letni upokojenki zavrnilo zahtevo za plačilo 42 milijonov dolarjev nagrade (kar znese okoli 37,5 milijona evrov). Izplačali so ji 1,85 dolarja (kar znese 89 centov).

K. K.