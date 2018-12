Ameriški filmski inštitut je izbral deset najboljših filmov in serij tega leta

V igri za izbor je le ameriška produkcija

6. december 2018 ob 12:40

Pred pol stoletja ustanovljeni Ameriški filmski inštitut je objavil seznam deseterice najboljših filmov in deseterice najboljših televizijskih serij za letošnje leto.

Velja, da ima Ameriški filmski inštitut (AFI) sicer precej dosledno, vendar pa ne tudi popolno zgodovino, ko je govor o sovpadanju z oskarjevskimi nominacijami za najboljši film.

Veterani, novinci in igralci – režiserji

V AFI-jevem letošnjem izboru najboljših filmov so se ne prav v skladu z duhom, ki v zadnjem času veje skozi filmsko industrijo, znašle stvaritve izključno moških režiserjev. Med njimi najdemo veterane, kot so Spike Lee, Paul Schrader, Rob Marshall in tudi že skorajšnji veteran Jorgos Lanthimos.

Ob njih sta se znašli tudi dve sveži režiserski imeni s filmske scene Barry Jenkins in Ryan Coogler ter dva igralca – John Krasinski in Bradley Cooper –, ki sta se po novem preizkusila tudi v režiserski vlogi.

Žirijo filmskega inštituta sestavljajo kritiki, akademiki in filmski strokovnjaki. Deseterice zmagovalnih filmov ne razvrstijo od prvega do zadnjega, temveč so na seznam uvrščeni po abecednem vrstnem redu naslovov.

Klik na spletno povezavo vas bo privedel do MMC-jeve recenzije dotičnega filma oziroma do prispevka o njem:

Črni KKKlanovec (BlackKklansman), r. Spike Lee

Črni panter (Black Panther), r. Ryan Coogler

Osmi razred (Eighth Grade), r. Bo Burnham

Če bi ulica Beale lahko govorila (If Beale Street Could Talk), r. Barry Jenkins

Najljubša (The Favourite), r. Jorgos Lanthimos

Prvi reformiran (First Reformed), r. Paul Schrader

Zelena knjiga (Green Book), r. Peter Farrelly

Mary Poppins se vrne (Mary Poppins Returns), r. Rob Marshall

Tiho mesto (A Quiet Place), r. John Krasinski

Zvezda je rojena (A Star is Born), r. Bradley Cooper

Omembe vredna tuja produkcija

Ker pa AFI podeljuje nagrade izključno ameriškim filmom, so se odločili, da filmu Rim (Roma), režijo katerega podpisuje Alfonso Cuarón, namenijo posebno priznanje žirije.

Priljubljeni, vendar ne med zmagovalci

Z inštituta so sporočili še naslove devetih filmov, ki so bili med favoriti članov žirije, vendar se jim ni uspelo uvrstiti v zmagovalno deseterico. To so:

Prvi človek (First Man), r. Damien Chazelle

Vdove (Widows), r. Steve McQueen

Podpredsednik (Vice), r. Adam McKay

Mi lahko kdaj koli oprostiš? (Can You Ever Forgive Me?), r. Marielle Heller

Nori bogati Azijci (Crazy Rich Asians), r. Jon. M. Chu

Krasen fant (Beautiful Boy), r. Felix van Groeningen

Fant izbrisan (Boy Erased), r. Joel Edgerton

Sovraštvo, ki ga daješ (The Hate U Give), r. George Tillman ml.

Bohemian Rhapsody, r. Bryan Singer



In katere so najboljše ameriške serije?

In katerim serijam se je po izboru AFI-jeve žirije kritikov, akademikov in filmskih strokovnjakov uspelo prebiti med zmagovalnih deset iztekajočega se leta? Tudi serije so razvrščene po abecednem vrstnem redu naslovov:

Američani (The Americans), FX

Atentat na Giannija Versaceja: Ameriška kriminalna zgodba (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), FX

Atlanta, FX

Barry, HBO

Bolje, da pokličeš Saula (Better Call Saul), Netflix / AMC

Metoda Kominsky (The Kominsky Method), Netflix

Čudovita gospa Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel), Amazon Prime Video

Poziraj (Pose), FX

Nasledstvo (Succession), HBO

To smo mi (This Is Us), NBC

V čast avtorjev izbranih filmov in serij bodo v Los Angelesu 4. januarja priredili slovesno kosilo.

