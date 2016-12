Amy Schumer kupila staro kmetijo očetu, ki je izgubil vse

Očetova bolezen navdihnila igralko

21. december 2016 ob 08:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Božič je prišel prej za očeta hollywoodske igralke Amy Schumer. Slavna hčerka je kupila kmetijo, na kateri je odraščala, a so jim jo nato rubežniki vzeli zaradi osebnega stečaja očeta.

"Danes sem očetu vrnila kmetijo," je prek družbenega omrežja Instagram sporočila Schumerjeva. "Ko smo zgubili vse, smo zgubili tudi kmetijo. Toda danes sem mu jo kupila nazaj," je še dodala igralka.

Zvezdnica filma Razuzdanka se je že pred časom razgovorila o očetovem boju z multiplo sklerozo. In kako je bil humor edina stvar, ki je držala skupaj družino v težkih časih. "So dnevi, ko se počuti zelo dobro in se šali, in so dnevi, ko je bolečina res močna," je dejala 34-letnica v intervjuju z Barbaro Walters.

Prav boj očeta z boleznijo je navdihnilo igralko, da je spisala del scenarija za Razuzdanko. Lik, ki ga igra v filmu, ima prav tako očeta, ki živi z multiplo sklerozo. Toda prav bolečina očeta jo je spodbudila, da je naredila korak dlje v svoji karieri. "Fizično ga je vse bolelo. Takrat sem vzela pobudo in začela skrbeti za vse v družini. Trudila sem se, da vse nasmejim," je še dodala Schumerjeva.

K. K.