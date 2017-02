Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dva igralca in dva improvizatorja: četverica, ki bo krmarila večer prvih Žarometov. Foto: Organizator Sorodne novice RTV suvereno v boj za nove medijske nagrade žaromete Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ana Maria, Miha, Ajda in Klemen: "fantastični štirje" Žarometov

Neposredni prenos v nedeljo na prvem programu

23. februar 2017 ob 17:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gostitelji prvih Žarometov bodo kar štirje, dva improvizatorja in dva igralca: Ana Maria Mitić in Miha Brajnik ter Ajda Smrekar in Klemen Janežič.

V nedeljo, 26. februarja, bodo prvič podelili nove slovenske medijske nagrade žarometi, neposredni prenos prireditve bo na 1. programu TV Slovenija ob 20.30.

Žarometi so nagrade tistim, ki so bili v preteklem letu v medijih najbolj obsijani in opaženi s strani gledalcev in poslušalcev, medijskih ustvarjalcev, poznavalcev in strokovnjakov. 24 članov strokovne žirije je s točkovanjem določilo po deset najboljših na področju glasbe, filma in igre ter televizije, uredništvo revije Vklop pa je določilo prejemnika žarometov za družbeno odgovorni projekt leta in za medijsko legendo, slednjega bo podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Še vedno ostaja skrivnost, v kakšni luči se bo gledalcem predstavil Jan Plestenjak in kakšno točko pripravljajo Nipke, Trkaj in The Artifex.

Voditeljska četverica pod žarometi

Ana Maria Mitić, prekaljena improvizatorka, igralka, TV-voditeljica, ki zna plesati, peti in igrati bobne, obljublja, da škandalov ne misli povzročati. Miha Brajnik je igralec, pisec iger in režiser, videli smo ga že v tako rekoč vseh TV-vlogah. Obljublja večer, poln izjemnih posameznikov in nekaj njih, ki to niso. Dodaja, da omlete ne morete narediti, ne da bi razbili nekaj jajc.

Klemen Janežič na Žarometih ne bo le voditelj, ampak je tudi nominiran za igralca leta in ga je zadnja leta težko spregledati v kateri od številnih vlog, znan je tudi kot izvrsten plesalec. Ajda Smrekar bo v podobni vlogi – voditeljica in nominiranka za igralko leta, zakaj se je z veseljem pridružila ekipi, pa pojasnjuje: "Organizatorji so prišli na idejo, da bi se zbrali ustvarjalci z različnih televizij, filma in glasbene scene ter z združenimi močmi pod okriljem nacionalne televizije ustvarili nekaj, kar bi pomenilo novo vrednost v našem programu."

A. K.