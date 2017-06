Ana Maria Mitić kraljica bočnega parkiranja

Bodimo boljši

12. junij 2017 ob 20:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ženske za volanom so vedno zanimiva tema. V rubriki Bodimo boljši v oddaji Avtomobilnost je Ana Maria Mitić pojasnila, zakaj so lahko ženske boljše voznice.

Slovenska improvizatorka, moderatorka, igralka, komičarka, lutkarka in novinarka Ana Maria Mitić zase brez dlake na jeziku pravi, da je kraljica bočnega parkiranja: "Res je, in s ponosom to povem vsakemu. Moram dejati, da sem kar dobra. Sem pristaš tega, da ženske gredo za volan in da so ženske dobre voznice."

Pravi, da morda celo boljše kot moški. Ker so preudarnejše, nežnejše in: "Čeprav delujemo bolj čustveno, znamo čustva zamenjati za racionalnost, kar je na cesti zelo pomembno. Gre namreč za hitrost. In glede na to, da imajo moški po navadi z odločitvami daljši reakcijski čas, si upam trditi, da so nekatere ženske boljše voznice kakor moški."

Ne pogovarja se sama s sabo

Komičarka je znana po tem, da veliko govori. A avtoradio mora biti prižgan. "Ne pogovarjam se toliko sama s seboj, kakor bi si ljudje lahko mislili. Radio je priklopljen. Poslušam najaktualnejše novice, pa moderne popevke, ki jih sama po sebi ne bi zavrtela, saj poslušam džez."

Ana Maria Mitić zase pravi, da za volanom predvsem ne izziva nesreče. Vožnja ji predstavlja prijetno opravilo, pri katerem je treba vseskozi predvidevati, kaj se bo zgodilo. Zato, ker nekateri vozniki ne uporabljajo smernikov, drugi vozijo v škarjice. "Na neki način gre za pločevinasti ples, kjer moraš biti vseskozi osredotočen na dogajanje v prometu," pravi in doda, da jo v prometu najbolj moti nepotrebno hupanje in histerični izpadi voznikov in voznic.

"Opažam, da nekateri pridejo v avto prečistit svojo psiho," še pravi in zaključi, da je povsod, tudi za volanom, vedno možno izboljšati stvari: "V času, ko je v avtomobilu nešteto motečih dejavnikov, bi se bilo dobro osredotočiti samo na vožnjo. Čeprav menimo, da smo izkušeni in suvereni vozniki."

Gr. Pr.