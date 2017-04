Anabel: Morda je srečo prinesel ptič, ki se mi je pokakal na nogo

Na sklepnem dejanju DSZG slavila Anabel

22. april 2017 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Anabel, ki bo v prihodnjih dneh praznovala 18. rojstni dan, bo lahko "največji rojstnodnevni zabavi v vasi" dodala še praznovanje za zmago na festivalu Poprock, kjer je slavila s skladbo Ob kavi.

"Ne morem verjeti, da sem danes dejansko zmagala na Poprocku," je svoje občutke takoj po zmagi na sklepnem dejanju letošnjega festivala Dnevi slovenske zabavne glasbe za MMC težko ubesedila Anabel. "Čisto iskreno povedano: se mi je danes, ko sem zunaj sedela na kavi, na nogo pokakal ptič. Tako da - mogoče je malo sreče prineslo tudi to," pa je v smehu odgovorila na vprašanje, ali je morda tudi že pred samim nastopom pogledovala proti zmagi.

Na odru so ji družbo delali štirje plesalci, eden izmed njih je tudi njen brat dvojček. "Res imava super odnos in sem zelo ponosna nanj. Moram se mu tudi iskreno zahvaliti, da je z menoj stal na odru. Tako on kot ostali plesalci in celotna ekipa so bili resnično super."

"V prihodnosti se želim osredotočiti predvsem na svojo glasbo. Želim se uveljaviti kot samostojna glasbenica Anabel ter doseči, da se moje skladbe predvajajo po slovenskih radijskih postajah. Zmaga na tem festivalu je odlična odskočna deska, zato se želim zahvaliti vsem, ki so glasovali zame," pa je na kratko spregovorila še o glasbenih načrtih po koncu festivalske vročice Poprocka.

Anabel je strokovna žirija v sestavi Marta Zore, Lovro Ravbar, Žiga Klančar, Mojca Menart in Miha Vardjan v finale poslala skupaj z Andražem Hribarjem in skladbo Hunanani ter Amadeo Begovič, ki se je predstavila s pesmijo Le srce.

Superfinalista nad zmagovalno skladbo navdušena

Andraž Hribar je po končnem telefonskem glasovanju zasedel skupno tretje mesto ter poudaril, da je zelo zadovoljen. Ob tem je dejal še, da so bili na letošnjem Poprocku bolj izkušeni ter čisto sveži obrazi precej enakomerno razporejeni. "Kakor sem jaz opazil, smo bili na Poprocku res nekako razdeljeni na polovico. Polovica izvajalcev je bila takšnih, ki smo že imeli neke izkušnje, nekateri so bili pa res čisto sveži. Ampak ravno takšni se v večini primerov vedno najbolje odrežejo, tako da jim po mojem mnenju ni bilo čisto nič hudega." Dodaja še, da mu je zmagovalna skladba všeč. "Zmagovalna pesem ima na začetku groove, ki se zelo lepo sliši. Poleg tega pa ima pevka dober glas in neki drugačni stil, tako da super."

"Zelo vesela in počaščena sem, da sem lahko sploh prišla v finale, saj tega zagotovo nisem pričakovala," pa je po razglasitvi občutke o končnem drugem mestu pojasnila Amadea. "Po mojem mnenju si je Anabel resnično zaslužila zmago, ker je bila njena skladba res nekaj drugačnega in novega." Festival se ji zdi kot odlična popotnica za nadaljnje ustvarjanje. "To je neka odskočna deska, ki je ne bi mogla dobiti nikjer drugje." Pri ustvarjanju pesmi za Poprock je sicer sodelovala z lanskim zmagovalcem Alexom Volaskom in to sodelovanje želi ohranjati tudi naprej. "Z Alexom zaenkrat sicer ne načrtujeva še nič, ampak bom z njim zagotovo še ostala v stikih in kdaj tudi sodelovala."

Največ nagrad strokovne žirije zmagovalni popevki

Strokovna žirija pa je na sklepnem večeru festivala Dnevi slovenske zabavne glasbe podelila še štiri strokovne nagrade, kjer so upoštevali tako 12 skladb letošnjega Poprocka kot tudi 12 skladb letošnje Popevke. Nagrada za najboljše besedilo je šla v roke Anji Rupel za skladbo Tak dan, nagrada za najboljšo interpretacijo Nuški Drašček za skladbo Tak dan, nagrada za najboljšo priredbo pa Alešu Avblju za skladbo Tak dan.

Tako je Nuška Drašček poleg zmage na Popevki dosegla še trojno zmago pri nagradah žirije. "Celotna ekipa je ekstremno zadovoljna. Jaz sem bila neizmerno vesela že same zmage na Popevki, da dobiš še takšna priznanja, je pa res super. Krasno se mi zdi že samo zaradi avtorjev, da so tudi oni dobili nagrade. Cel teden je bil velika norišnica in zdi se mi, da se bo tole še malo nadaljevalo," je pojasnila po razglasitvi.

Ob tem poudarja, da je bil odziv v zadnjih dneh zelo pozitiven. "Odziv na skladbo je bil zelo pozitiven. Izvajala sem jo tudi v živo in jo ljudje krasno sprejmejo. Ob njej nekako vsi začnejo migati in za izvajalca je čudovito, da dobi od občinstva takšen odziv. Vsem je všeč, ker jih je nagovorila s tem svojim nekako nagajivim, a vseeno pozitivnim besedilom."

Vseeno pa se ne bi mogla odločiti ali ji je bolj všeč pesem Tak dan ali Flower In The Snow, s katero se je uvrstila v finale letošnje Eme. "Obe imam rada, saj sta različni in zahtevata vsaka svoja pravila. Tudi na splošno imam rada različne žanre, zato uživam v obeh. Vsaka da nekaj svojega."

Mon'ami najbolj obetavna glasbenika

Nagrado strokovne žirije za najobetavnejšega avtorja ali izvajalca je prejel dvojec Mon'ami, ki se je na Popevki predstavil s skladbo Kušn me in tam zasedel končno tretje mesto. "Ta nagrada predstavlja samo še dodaten zagon in potrdilo, da delava prav," je občutke po nagradi za najbolj obetavnega avtorja ali izvajalca strnila Karmen Kaan. "Odziv je bil v splošnem super. Sicer ne od vseh, kar je popolnoma normalno, ampak od večine ljudi pa fajn. Res sva zadovoljna in pozitivno presenečena," pa je dodal moški del tandema Štefan Kokalj.

"Za naprej želiva najprej skupaj spraviti material za ploščo. Nikamor se nama ne mudi, saj imava čas in želiva še naprej delati kvalitetno. Je pa izkušnja s tega festivala res en nov zagon ter priložnost, ki je odprla veliko vrat za naprej," sta še pojasnila.

"Ne sme zaspati na lovoriki"

Na festivalu je bil med občinstvom tudi zmagovalec letošnje Eme Omar Naber, ki je s skladbami Poprocka zadovoljen. "Meni so se zdele skladbe zelo dobre. Redko se zgodi, da me na prvo poslušanje prepriča večina pesmi. Prav tako zelo rad poslušam tudi živo glasbo in nove izvajalce ter nove skladbe, tako da sem res užival."

Če bi lahko mladi zmagovalki Anabel ponudil kakšen nasvet, pa pravi: "Na prvem mestu to, da ne sme zaspati na lovoriki, ampak takoj začeti delati naprej. To ji mora biti zgolj zagon za naprej in ne nekaj, kar bi lahko vzela kot potrditev. Zmaga je zgolj potrditev tega, da začenja v pravi smeri. Pravo delo pa se v resnici šele začenja."

Polona Brajkovec, foto: Jani Ugrin