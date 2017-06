Analitiki skeptični, da lahko Opel preživi samo s prodajo električnih avtomobilov

Novo geslo, nov logotip in nova prihodnost

16. junij 2017 ob 06:43

Rüsselsheim

Opel se je znašel na velikem razpotju v svoji dolgoletni zgodovini. Podjetje, ki je predstavilo ene najpomembnejših modelov avtomobilov v avtomobilizmu, enako velja za tehnologije, bo moralo svojo novo identiteto iskati pod okriljem koncerna PSA, in ne več GM. A z novim predsednikom. Karl-Thomas Neumann je odstopil, s tem pa odprl nova vprašanja, kako bo videti Opel v prihodnosti. v Rüsselsheimu so hitro našli odgovor z novim geslom - “Prihodnost pripada vsem.”

Francoski proizvajalec avtomobilov PSA Peugeot Citroen je na avtomobilskem salonu v Ženevi marca letos uradno sporočil, da se je z družbo General Motors (GM) dogovoril o prevzemu njene enote Opel. Opla, znamko z bogato zgodovino in avtomobilsko dediščino, Američanom ni uspelo narediti dobičkonosnega. Francozi so prepričani, da jim bo to uspelo.

Direktor Opla Karl-Thomas Neumann, ki je s podjetjem križaril v zelo razburkanih vodah, je sprva dobil zaupanje novih lastnikov. V Ženevi je poudaril, da prevzem prinaša nove priložnosti za rast družbe. "Korist nam prinašajo tako velikost kot tudi skupne razvojne zmogljivosti ter trdnost dveh podjetij z visokomotiviranimi in usposobljenimi zaposlenimi," je poudaril Neumann in napovedal, da je Oplova prihodnost električna in prav na tem področju naj bi bil Opel v zavezništvu s Citroënom, Peugeotom in DS vodilni igralec.

Nov velik preobrat

A ta teden se je zgodil nov nepričakovan preobrat. Neumann je odstopil z mesta prvega moža Opla, šušlja se, da bo zasedel vrh Audija, nasledil pa ga je finančnik Michael Lohscheller. 48-letnik se bo moral spopasti z velikimi izzivi, Opel bo moral stabilizirati, finance pa ne bodo smele več kazati rdečih številk.

Vodilni PSA Carlos Tavares zahteva, da morata Opel in njegovo sestrsko podjetje Vauxhall do leta 2020 prinašati dobiček, in sicer dva odstotka leta 2020 in šest odstotkov leta 2026. To bodo dosegli tudi z rezanjem stroškov in iskanjem sinergij s Peugeotom in Citroënom.

Lohscheller kralj številk

Tuji mediji in tudi koncern PSA so prepričani, da je 48 letni Lohscheller pravi za to nalogo, saj zna s številkami in je bil finančni direktor pri Oplu zadnjega pol desetletja. Predtem je imel podobno nalogo z Volkswagnom America. Kariero je začel v oddelku Daimlerjeve logistike.

Lohscheller bo vajeti v svoje roke prevzel, ko bo PSA prevzem končal. To naj bi se sicer zgodilo 31. julija letos. Kot kaže, mu Tavares v popolnosti zaupa, saj bo imel okoli sebe vse največje talente pri Oplu, ki mu bodo pomagali udejanjiti novo strategijo, da bo tehnologija namenjena vsem, hkrati pa bo podjetje postalo dobičkonosno. A kakšna bo v resnici strategija?

Zgolj z električnimi avtomobili ne bo šlo

Ko bo prevzem dokončan, bo imela uprava 100 dni časa, da predstavi strategijo, ki bo finančno vzdržna in dobičkonosna, je Tavares dejal za časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung. Neumanov veliki načrt je bil, da bi Opel postal 100-odstotna električna znamka. Z njegovim odstopom naj bi bil ta načrt pokopan.

Medtem ko je Neumann PSA-jev nakup Opla videl kot pravi strateški korak, pa je hkrati zaskrbljen nad tem, da novi lastniki podcenjujejo rast segmenta električnih vozil, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung navaja informacije svojega vira.

Analitiki, ki so skeptični nad tem, da bi Opel preživel s tem, da bi prodajal samo električna vozila, vidijo imenovanja Lohschellerta na čelo avtomobiliske tovarne iz Rüsselsheima kot pravo potezo. "To je človek, ki najbolje med vsemi pozna ceno Opla in njegove stroške," besede Ferdinanda Dudenhoefferja, direktorja Univerze Duisburg-Essen navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Dudenhoeffer pričakuje, da bo Lohscheller začel trdo prenovo podjetja. To pomeni številne odpovedi. Opel, ki denar izgublja od leta 1999 naprej, je bila lani blizu, da bi posloval s plusom, a sta mu to preprečila strm padec britanskega funta po napovedi izstopa Velike Britanije iz EU-ja in slabotna turška lira, kar je na koncu pomenilo 250 milijonov evrov izgube. To je še vedno napredek v primerjavi z letom 2015, ko je bila izguba podjetja okoli 800 milijonov evrov.

V novo zgodbo z novim logotipom in novim geslom

“Prihodnost pripada vsem” pa je novo geslo znamke Opel, ki poudarja cilje, ki so si jih zastavili v podjetju: Opel si prizadeva za široko dostopnost prihodnjih tehnologij, ki bodo na voljo vsem. Ta pristop je vtkan v zgodovino znamke, potrjujejo pa ga primeri, kot so uvedba standardnega trismernega katalizatorja (1989), vgradnja varnostnih blazin polne velikosti v vsa osebna vozila (1995), premierna ponudba pomočnika za osebne povezave in storitve Opel OnStar (2015) ter revolucionarni električni avtomobil Opel Ampera-e z dosegom 520 kilometrov (v skladu s ciklom NEDC), ki je pred nedavnim vstopil na trg.

Z novim geslom znamke prihaja tudi nov 2D-Oplov logotip s strelo, ki predstavlja simbol jasnosti in naprednosti.

