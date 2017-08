Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Namesto ananasa lahko na žaru pečete tudi drugo sadje. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ananas na žaru s sladoledom

Zamisel za slastno poletno sladico

5. avgust 2017 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 ananas, cimet po okusu, sladkor, vanilijev sladoled.

Ananas očistimo in narežemo na 1,5 cm debele rezine. Na bolj vročem ognju ga pečemo na žaru toliko časa, da se malce obarva (približno od tri do štiri minute na eni strani ali več, če je to potrebno).

Pečen ananas po okusu posujemo s cimetom in sladkorjem ali cimetovim sladkorjem in postrežemo s kepico vanilijevega sladoleda.

Namesto ananasa lahko na žaru pečete tudi drugo sadje. Odlične so breskve, nektarine, hruške in polnjena jabolka.

A. K., M. Z.