Angela Merkel od avtomobilistov zahtevala zmanjšanje izpustov

Obisk avtomobilskega salona

18. september 2017 ob 06:50

Frankfurt - MMC RTV SLO

Nemška kanclerska, Anglela Merkel je ob obisku avtomobilskega salona v Frankfurtu proizvajalce pozvala k večjemu trudu v boju proti podnebnim spremembam.

Merklova, ki je predzadnji obisk salona izkoristila predvsem za poziv proizvajalcem k zaposlovanju migrantov, se je tokrat posvetila onesnaževanju. Izrazila je zadovoljstvo v zvezi z napredkom, ki ga nemški proizvajalci dosegajo na področju električne mobilnosti, ter poudarila podporo vlade pri razvoju alternativnih virov pogona. Dodala je, da mora avtomobilska indrustrija ostati konkurenčna, pri čemer zahtevamo tudi čist zrak in mobilnost za ljudi.

Poziv tujim proizvajalcem

Merklova je domačim proizvajalcem sporočila, da je nemško gospodarstvo krepko in zdravo, toda ne smejo zaspati na lovorikah, avtomobilska industrija pa si mora povrniti zaupanj in verodostojnost. Njene besede se nananšajo na afero Dieselgate, pri čemer je poudarila, da je treba čim prej posodobiti programsko opremo dizelskih motorjev. Nato se je obrnila tudi na tuje proizvajalce in jih pozvala k sodelovanju za zmanjševanje škodljivih izpustov ter ohranjanje čistega zraka

Zaščita podnebja ima popolno prednost

Vse države se morajo potruditi na področju izpustov, pri čemer mora avtomobilska industrija zaradi velike urbanizacije, ki poteka na Kitajskem, prispevati k inovacijam in najti prepričljive rešitve na področju povezljivosti in deljene uporabe avtomobilov, saj moramo vsi prisluhniti tem spremembam. Omejiti moramo podnebne spremembe, zlasti segrevanje. A zato, da bi lahko to storili, potrebujemo bolj zanesljive teste, je poudarila kanclerka, pri čemer je imela v mislih evropske standarde. Toda ravno med njenim govorom je evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev ACEA predlagalo preložitev zmanjšanja izpustov CO 2 pri avtomobilih za 20 odstotkov iz leta 2021 na leto 2030.

Proizvajalci želijo več časa

Konec letošnjega leta bo Evropska komisija objavila cilje glede izpustov. Po besedah Dietra Zetcheja, predsednika združenja ACEA in obenem prvega moža skupine Daimler bo šlo za zelo zahtevne cilje. Ti cilji bodo odvisni od realnega povpraševanja po električnih avtomobilih ter od ponudbe polnilne infrastrukture. Zato bo treba leta 2025 opraviti pregled položaja ter te cilje prilagoditi navzgor ali navzdol.

Martin Macaol