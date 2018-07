Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Obrazne karakteristike, predvsem izrazite oči, in zmožnost igranja zgolj z gibi, jo razlikujejo od drugih. Foto: Reuters Čeprav se je prebila v ospredje zaradi vloge v seriji Westworld, je igri predana že skoraj dve desetletji. Foto: Reuters Prihaja iz družine umetnikov - njen oče je igralec, mama slikarka. S starši se je preselila v Los Angeles, ko je bila stara štiri leta. Foto: Reuters Prav tako je velika oboževalka Westworlda - predvsem teorij oboževalcev Foto: Reuters Številni oboževalci pa se že sprašujejo, kakšna bo usoda njenega lika po koncu druge sezone. Foto: Reuters Dodaj v

Angela Sarafyan: skriti hollywoodski adut armenskih korenin

Svoj pečat je pustila v seriji Westworld

9. julij 2018 ob 12:18

Los Angeles - MMC RTV SLO

Drugo sezono Westworlda je odigrala skoraj brez da bi izrekla kakšno besedo, a igralka armenskih korenin Angela Sarafyan je s svojo obrobno vlogo, pustila enega izmed največjih pečatov v seriji.

Čeprav ob omembi serije Westworld mnogi najprej pomislijo na imena, kot so Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood in Thandie Newton, je Sarafyanova predstavnica tistega dela igralskega ansambla, ki so jih ustvarjalci serije poklicali, ko so iskali skrite adute. Obrazne karakteristike, predvsem izrazite oči, in zmožnost igranja zgolj z gibi, jo razlikujejo od drugih.

V drugi sezoni so jo ustvarjalci postavili še pred težjo nalogo, ko so ji namenili manj vrstic v scenariju. "Zdelo se mi je romantično. Pravzaprav mi je bilo zelo všeč. Kot da mi je padlo breme. Malo sem bila zaskrbljena, ker prej še nisem igrala brez, da bi rekla karkoli. Vendar mislim, da ne smeš samo stati in postati zombi. Obstaja življenje brez besed. V očeh je še vedno iskra," je poudarila v intervjuju za spletno stran Insider.

Čeprav se je prebila v ospredje z vlogo v seriji Westworld, kjer igra robotkinjo Clementine (v osnovi programirano za zadovoljevanje vseh želja obiskovalcev, toda v drugi sezoni neke vrste angel smrti), sicer najboljšo prijateljico madam Maeve Millay (ki jo upodablja Newtonova), je igri predana že skoraj dve desetletji. Kot najstnica se je na začetku novega tisočletja pojavila v serijah, kot sta Naša sodnica in Buffy, izganjalka vampirjev. Do zdaj je nastopila v 27 filmih in 28 televizijskih serijah. Med drugim se je pojavila tudi v franšizi Somrak - zaigrala je v drugem delu Jutranje zarje - in v seriji Ameriška grozljivka.

Njena igralska tehnika je precej podobna tisti, ki je značilna za igralce, ki prihajajo še iz "stare šole": "Moj učitelj igre mi je rekel, da brez poznavanja del Tennesseeja Williamsa ali Shakespearja, nisi sposoben prenesti veličine njihovih likov v tiste, ki jih igraš danes."

Iz Armenije v Hollywood

Rodila se je leta 1983 v Armeniji. "Armenija je res lepa. Na njo imam žive spomine, ko sem preživljala tam svoje otroštvo z babico," je povedala v intervjuju za spletno stran Nylon leta 2016. "Ko sem bila majhna, sva hodili na dolge sprehode ob polni luni," se je spominjala na svoje otroštvo v Armeniji.

Prihaja iz družine umetnikov - njen oče je igralec, mama slikarka. S starši se je preselila v Los Angeles, ko je bila stara štiri leta. Preizkusila se je v baletu in igranju klavirja, nato pa se je posvetila igri. "Moja mama in oče sta bila zaljubljena v ameriško kulturo - filme, avtomobile, glasbo. Bila sta hipija," se je spominjala igralka.

Je velika oboževalka soigralca v seriji Anthonyja Hopkinsa. "On je najbolj prijazna in ustvarjalna oseba, ki sem jo kdaj spoznala," je povedala v intervjuju za spletno stran Marie Claire leta 2016. "Naredil je nekaj norega med snemanjem prizorov - nepričakovano je začel govoriti vrstice iz scenarija Ko jagenjčki obmolknejo. In samo čudila sem se, če se to res dogaja. Bilo je tako surrealno. Njegov glas se je spremenil, vse se je spremenilo. Je kameleon. V nekaj sekundah lahko postane nekdo drug."

Prav tako je velika oboževalka Westworlda - predvsem teorij oboževalcev. In tudi dobra prijateljica z ostalimi soigralci, kot sta Woodova in Shannon Woodward.

K. K.