Angelina in Brad umirjata strasti, spet se pogovarjata

Igralec otroke vidi pogosteje

22. marec 2017 ob 20:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kot kaže, so se šest mesecev po udarni novici, da se ločuje zlati hollywoodski par Angelina Jolie in Brad Pitt, strasti umirile na obeh straneh.

Neimenovani vir je za ameriški People povedal, da se Angelina in Brad po težkem obdobju spet pogovarjata. Igralec je srečnejši, saj stvari ne potekajo več javno, je še dodal vir.

Igralca v dobro družine skušata razrešiti spore in nesoglasja. Da sta igralca na poti do sprave, dokazujejo tudi Angelinine besede. Za ABC-jevo oddajo Good Morning America je namreč nedolgo tega povedala, da je Brad odličen oče njunim šestim otrokom. "Osredotočava se na zdravje najine družine. Ko bomo to prebrodili, bomo še močnejši." Zatrdila je še: "Vedno bova družina, vedno."



Igralec otroke lahko zdaj vidi pogosteje kot takoj po razhodu, ko so mu odobrili zgolj nadzorovane obiske.

Konec pranja umazanega perila v javnosti

Najbolj razvpit zvezdniški par, ki je septembra lani presenetil z novico, da sta se odločila končati zakon, se bo v uradnem ločitvenem postopku zatekel k zasebnemu sodniku. V skupni izjavi za javnost sta pojasnila, da želita na ta način zaščititi zasebnost svoje družine, predvsem otrok, zato nameravata vse postopke, dokumente in odločitve v ločitvenem postopku skriti pred radovednimi očmi.

Pitt in Joliejeva sta se intimno zbližala na snemanju filma Gospod in gospa Smith leta 2005, ko je bil on še poročen z Jennifer Aniston. Po desetletju zveze sta nato stopila tudi pred oltar, po dveh letih zakona pa se je Angelina odločila končati skupno pot in je vložila zahtevek za ločitev.

D. S.