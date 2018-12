Angelina Jolie in Brad Pitt le dosegla dogovor o skrbništvu nad njunimi šestimi otroki

Podrobnosti dogovora niso znane

1. december 2018 ob 12:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanji najslavnejši hollywoodski par, Angelina Jolie in Brad Pitt, sta po več kot dveh letih dolgotrajnih, ostrih in na trenutke umazanih pogajanj le našla skupni jezik in dosegla sporazum glede skrbništva nad šestimi otroki.

"Sporazum o skrbništvu je bil dosežen pred nekaj tedni, podpisali sta ga obe strani in sodnik," je za Reuters potrdila odvetnica Angeline Jolie. "Sporazum, ki temelji na priporočilih strokovnjaka, izključuje potrebo po sodnem postopku. Podrobnosti sporazuma so zaupne narave, saj želimo kar najbolje zaščititi interese otrok," je še dodala odvetnica Samantha DeJean.

Danes 54-letni Brad in 43-letna Angelina sta bila v času zveze znana pod vzdevkom Brangelina in sta veljala za enega najvplivnejših in najpriljubljenejših hollywoodskih parov. Rodili so se jima trije otroci – Shiloh ter dvojčka Vivienne in Knox – še tri otroke – Maddoxa, Paxa in Zaharo – pa sta igralca posvojila.

Angelina je zahtevo za ločitev vložila septembra 2016 in takrat zahtevala, da sama postane skrbnica vseh šestih otrok, Brad pa je zahteval skupno skrbništvo. Kot razlog za ločitev sta navedla "nepremostljive razlike". Zaradi obtožb, da ima Pitt težave z alkoholom in da je bil do otrok nasilen, je njegovo vedenje preverilo več socialnih ustanov, celo Zvezni preiskovalni urad (FBI), a nobena proti njemu ni našla obremenilnih dokazov.

V zvezi sta bila od leta 2004, poročila sta se deset let pozneje. To je bil drugi zakon za igralca – predtem je bil poročen z igralko Jennifer Aniston, in tretji za Angelino. Pred Bradom je bila poročena z igralcema Billyjem Bobom Thorntonom in Jonnyjem Leejem Millejem.

M. Z.