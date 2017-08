Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anja Klinar bo kuhala za dober namen. Foto: Osebni arhiv Anje Klinar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anja Klinar bo kuhala za dober namen

Po očetu ni podedovala kuharske žilice

28. avgust 2017 ob 17:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Trenutno najboljša slovenska plavalka Anja Klinar bo v sredo kopalke in radovljiški bazen zamenjala za kuharsko kapo, kuhalnico in štedilnik v ljudski kuhinji.

Klinarjeva bo skupaj z očetom Romanom dan posvetila kuhanju za socialno ogrožene.

K sodelovanju jo je povabil ravno oče, ki ima več kot 30-letne kuharske izkušnje, in tekmovalka se je brez oklevanja odločila, da tudi s svojim imenom in prepoznavnostjo naredi nekaj za promocijo gostilne Pod Strehco, kot jo radi poimenujejo prostovoljci, in katere glavna naloga je skrb za socialno najbolj ogrožene posameznike, ki si ne morejo privoščiti niti enega toplega obroka dnevno.

"Odločila sem se brez premišljevanja. Vedno rada pomagam, če lahko, in tukaj gre za tiste, ki so res v stiski. Po drugi strani bom dan preživela z očetom, ki ga vidim premalokrat, saj med letom za to praktično ni časa," je odločitev pojasnila Klinarjeva, ki je baterije pred novimi napornimi treningi napolnila na grški in hrvaški obali.

O svojem kuharskem znanju pa dodaja: "Na tem področju prav veliko očetovih genov nisem podedovala. Med tednom si sicer pripravim športno kosilo, testenine, rižote in podobno, a to je bolj nujno zlo. Če imam kakšen prost vikend, pa se seveda kdaj potrudim tudi bolj."

Osnovna ideja ljudske kuhinje je, da bi pomagali socialno ogroženim, hkrati pa skušali porabiti še uporabno hrano, ki bi jo sicer trgovci zavrgli. Želijo si tudi čim več gostov, saj ti s plačilom odločilno pripomorejo k brezplačnim obrokom.

D. S.