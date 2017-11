Anonimnež za 163-karatni diamant odštel skoraj 29 milijonov evrov

Prodali tudi znameniti dragulj

15. november 2017 ob 13:34

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

V Švici so prodali največji diamant do zdaj, ki je bil kadar koli ponujen na dražbi. Za 163-kratni diamant je anonimni kupec odštel 28,7 milijona evrov, s čimer je bil dosežen nov rekord za diamant najvišje čistosti, t. i. barve D.

Pred dražbo so vrednost diamanta v dražbeni hiši Christie's ocenili na 21 milijonov evrov. Kupec je na dražbi sodeloval prek telefona in je želel ostati anonimen.

Za 12,3 milijona evrov pa so prodali tudi 19-karatni kronski dragulj Le Gran Mazarin, ki je bil nekoč v lasti francoske kraljeve družine. Vrednost dragulja Le Gran Mazarin so pred dražbo ocenili na pet milijonov evrov.

19-karatni diamant svetlo rožnate barve je ime dobil po prvem lastniku, francoskem kardinalu Julesu Mazarinu, ki je po smrti kamen zapustil francoski kraljevi družini. Diamant je bil priča vzponu in padcu francoske kraljevine. V lasti sta ga imela tudi Ludvik XIV., ki je Versailles spremenil v izjemen dvorec, in Ludvik XVI., ki so ga obglavili med francosko revolucijo.

Drag kamen je na dražbo dala evropska plemiška družina, katera, pri hiši Christie's niso razkrili.

A. P. J.