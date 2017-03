Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Antonio Banderas se je v soboto udeležil filmskega festivala v Malagi, kjer so mu podelili nagrado za življenjske dosežke. Foto: Reuters Banderas zatrjuje, da srčni napad ni pustil trajnih posledic. Foto: Reuters Sorodne novice Antonio Banderas bo postal Versace Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Antonio Banderas razkril, da je po srčnem napadu popolnoma okreval

Vstavili so mu tri koronarne opornice

26. marec 2017 ob 21:17

Madrid - MMC RTV SLO

Igralec Antonio Banderas je pred dvema mesecema doživel srčni napad, kirurgi pa so mu kmalu po napadu vstavili tri koronarne opornice.

Antonia Banderasa so 26. januarja letos hospitalizirali, potem ko je med telovadbo na svojem dvomu v Surreyju v prsih začutil bolečino. Tiskovni predstavniki 56-letnega igralca so namigovanja medijev, da je šlo za srčni napad, kmalu utišali in zagotovili, da je šlo zgolj za lažni preplah. A igralec se je po dveh mesecih le odločil povedati resnico.

V Malagi, kjer je na filmskem festivalu, na katerem je v soboto prejel nagrado za življenjske dosežke, je v pogovoru s španskimi novinarji namreč razkril, da je bil razlog za njegovo hospitalizacijo v resnici srčni napad, a tega takrat ni bil pripravljen deliti z vsem svetom.

"26. januarja sem doživel srčni napad, ki ni pustil trajnih posledic. Tega nisem skrival, a vseeno si nisem želel, da bi bil deležen večje pozornosti kot drugi ljudje, ki prav tako doživijo napad," je povedal Banderas in dodal, da so mu kirurgi vstavili tri koronarne opornice. Igralec se je odločil za operacijo v Ženevi, poroča People.

Krivi stres

Igralec pravi, da je na njegovo zdravje prav gotovo vplivalo stresno življenje. Štiri desetletja je bil namreč popolnoma predan delu in nenehno razpet med različnimi filmskimi lokacijami in svojima domovoma v ZDA in Španiji.

Banderas sicer že nekaj časa živi veliko bolj umirjeno življenje. Po ločitvi od hollywoodske zvezdnice Melanie Griffith, s katero sta bila poročena 19 let in imata 20-letno hčer Stello, je zapustil Hollywood in se s svojo novo partnerico, 37-letno nizozemsko svetovalko za investicije Nicole Kempel, preselil na angleško podeželje. Na Otoku se je vpisal na skrajšani program oblikovanja moških oblačil na uglednem kolidžu Central Saint Martins, več časa pa nameni tudi rekreaciji.

Sa. J.