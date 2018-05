Appetite for Destruction, prvenec Guns N' Roses, kmalu tudi s priredbo

Dopolnjeni album bo izšel leto dni pozneje kot napovedano

4. maj 2018 ob 09:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Priljubljena ameriška rockskupina Gun's N' Roses je ob 30-letnici izida glasbenega prvenca Appetite for Destruction obljubila izid njegove priredbe - 29. junija bo, sicer leto dni pozneje kot obljubljeno, priredba tudi zares izšla.

Dopolnjeni in predelani album bo postregel s 73 skladbami, od katerih bo 49 takih, ki jih javnost še ni imela priložnosti slišati. Stare klasike so rokerji predelali v skladu z modernimi smernicami, albumu pa bodo pustili še nekaj dozorelih, zimzelenih not - največje hite so namreč pustili nedotaknjene.

Zraven albuma bodo glasbeniki izdali še fotoknjigo, ki bo obsegala celih 96 strani, predstavila pa bo fotografije iz osebnega arhiva pevca Ayla Rosa.

Kaj pa izvirnik?

Gunsi so izvirni album izdali 21. julija 1987. Ob izdaji album sicer ni bil preveč uspešen - debitiral je namreč na 182. mestu Billboardove lestvice, v enem letu pa so prodali le nekaj sto tisoč kopij albuma. Tudi kritiki so bili do njega sprva ravnodušni, z leti pa je postal eden izmed največjih rokovskih albumov.

Naslov albuma, Apetit po uničenju, odseva mladostno energijo ameriških rokerjev, ki so jih družili neverjetna kemija, ljubezen do rokenrola in uporniški duh, kar se je odražalo tudi v njihovih udarnih, a kljub temu melodičnih, epskih rokerskih skladbah.

Dave Ling iz revije Metal Hammer je album v recenziji odpravil kot "inferiorno mešanico elementov skupin Aerosmith, Hanoi Rocks in AC/DC", Christa Titus iz revije Billboard pa je pozneje milostno ugotavljala, da je album všeč številnim različnim ljubiteljem rocka, ker je skupina v svoj zvok vnesla silovitost metala, uporništvo punka, estetiko glam metala in bluzovske kitarske rife, ki so všeč puristom.

Odtlej so na MTV-ju prejeli toliko prošenj za ponovno predvajanje skladbe, da so Guns N' Roses čez noč postali senzacija, rdečelasi Rose nesluteni sekssimbol generacije, Appetite for Destruction pa do danes velja za najbolje prodajani ameriški debitantski rokovski album vseh časov.

Najodmevnejši hit izvirnega kultnega albuma lahko poslušate na spodnji povezavi.

K. Ši.