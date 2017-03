Aprila novi Gorillaz, še prej Kendrick Lamar

Druži jih nenaklonjenost Trumpu

24. marec 2017 ob 15:59

Los Angeles/London - MMC RTV SLO

Po skoraj šestletnem premoru se na glasbeno prizorišče vračajo Gorillaz, virtualna zasedba Damona Albarna in Jamieja Hewletta, že 7. aprila pa izide novi album Kendricka Lamarja.

Humanz, naslednik plošče Gorillaz The Fall iz leta 2010 (ta je izšla le devet mesecev po konceptualnem albumu Plastic Beach), prihaja 28. aprila, na spletu se je že pojavila naslovnica izpod Hewlettovih rok in seznam zvenečih sodelujočih imen, med katerimi so tudi De La Soul, Grace Jones, Rag’n’ Bone Man in celo Noel Gallagher, Albarnov "sovražnik" iz časa prevlade britpopa. Snemali so na različnih koncih sveta: od Londona do Jamajke.

Že nekaj časa je mogoče poslušati prvi komad, "protitrumpovsko" navdahnjeni Hallelujah Money, novi izdelek Gorillaz bo prežet z živahnimi hiphoperskimi vibracijami, je že pred časom napovedal Albarn. Vseh 14 pesmi z albuma (različica deluxe pa bo zajemala še pet dodatnih) bodo v živo izvedli že drevi v Londonu na "skrivnem koncertu", prvi uradni datum turneje pa bo 10. junij, ko bodo nastopili na festivalu Demon Dayz v Kenntu.

Visoka pričakovanja za Lamarja

Te dni je novo pesem The Heart Part Four, ki napoveduje novi album - izide 7. aprila -, v svet poslal tudi raper Kendrick Lamar, ki je, tako kot aktualna pesem Gorillaz, uperjen proti ameriškemu predsedniku, privoščil si je tudi enega izmed svojih raperskih kolegov, ugiba se, da Big Seana in tudi Draka.

Komad sledi prvim trem iz serije The Heart, pričakovanja za novo ploščo nadarjenega 29-letnega Kalifornijca po prejšnji uspešnici To Pimp A Butterfly so visoka. Kot je Lamar povedal v začetku meseca, se bo tudi tokrat ukvarjal s perečimi družbenimi problemi, predvsem s tistimi, ki se tičejo afroameriške skupnosti in vere.

A. K.