Aretha Franklin se bo po izidu naslednje plošče upokojila

Več časa želi preživeti s pravnuki

9. februar 2017 ob 15:45

New York - MMC RTV SLO/STA

75-letna kraljica soula Aretha Franklin je za ameriško televizijo potrdila, da bo posnela še zadnji studijski album, ki naj bi izšel septembra, potem pa načrtuje upokojitev.

Nova plošča bo v celoti vključevala še neizdane avtorske skladbe, posneti pa jo namerava v Detroitu. Glasbenica pravi, da si želi kljub upokojitvi ostati dejavna in čim več časa preživeti s svojimi pravnuki. "Zelo zadovoljna sem, kako se je moja kariera razvila. Ponosna sem, da sem začela na dnu in mi je uspelo doseči današnjo raven," je dodala pevka, ki pri pripravi zadnje plošče sodeluje s Steviejem Wonderjem.

Pevka je kariero začela gospelom, nato je glasbeno pot razširila še z džezom in soulom, naziv kraljica soula pa si ji je uspelo priboriti že konec 60. let prejšnjega stoletja. Najbolj znana je po uspešnicah, kot so Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman in I Say A Little Prayer.

Izdala je približno 40 studijskih albumov in za svoje delo prejela kar 20 grammyjev, od tega tri častne. Na vrhu Billboardovih lestvic je nanizala več deset skladb, hkrati pa je tudi prva glasbenica, ki je bila vključena v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Zadnjo ploščo je izdala leta 2014, poimenovala pa jo je Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Na njej je prepevala priredbe skladb vokalistk, kot so Etta James, Barbara Streisand, Adele in Sinead O'Connor.

P. B.