Aretirali so aktivistično igralsko legendo Susan Sarandon

Igralke tokrat niso aretirali prvič ...

29. junij 2018 ob 16:36

Washington - MMC RTV SLO

Ameriška igralska legenda Susan Sarandon se je v torek udeležila protestnega shoda proti migrantski politiki Donalda Trumpa. Shod se je končal z aretacijo igralke in 575 drugih udeležencev.

Washingtonska policija je sporočila, da so na nezakonitih protestih v torek aretirali več kot 575 ljudi. Med protestniki so bile večinoma ženske, protestirale pa so proti politiki ZDA, ki na ameriško-mehiški meji ločuje družine, piše BBC.

Igralka, ki je v 90. letih gledalce prepričala kot natakarica v filmu Ridleyja Scotta Thelma in Louise, kmalu zatem pa kot redovnica v kriminalni drami Tima Robbinsa, je svojo aretacijo naznanila na družbenem omrežju Twitter. Zapisala je: "Bila sem aretirana. Ostanimo močni. Moramo se boriti."

71-letna igralka je znana po svojem gorečem družbenem in političnem aktivizmu. Že v mladosti je protestirala proti vietnamski vojni, v zadnjih letih pa se je med drugim zavzemala za pravice žensk in otrok v Nikaragvi. Igralko so prvič aretirali leta 1990, ko se je udeležila protestnega shoda za pravice temnopoltih Američanov. Unicef jo je leta 1999 imenoval za ambasadorko dobre volje, leta 2006 pa je njeno delo nagradila humanitarna organizacija Action Against Hunger.

K. Ši.