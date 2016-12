Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Z raperjem Macom Millerjem sta par od poletja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ariana Grande: Nisem kos mesa, ki ga moški uporabljajo za užitek

Užaljena zaradi komentarjev oboževalca

29. december 2016 ob 12:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbenici Ariani Grande in njenemu fantu Macu Millerju se je na ulici približal raperjev oboževalec, ki je s svojo izjavo pevko tako močno užalil, da je svoje nestrinjanje delila na Twitterju.

Zapisala je, da sta šla s partnerjem po hrano, ko se jima je približal mlad fant, ki je velik oboževalec Maca Millerja. "Najprej se mi je vse skupaj zdelo zelo lepo," je zapisala. "Bil je glasen in navdušen in proti koncu pogovora je skoraj že sedel z nama v avtu."

Ko pa se je s komentarjem lotil nje, ji je prekipelo. "Ariana je hudičevo seksi in kar vidim te z njo v postelji," je povzela njegove besede ter dodala, da je bila resnično prizadeta.

Dodala je, da se mnogim morda to ne zdi čisto nič spornega, a da se je ona počutila zelo neprijetno in manjvredno. "Nisem kos mesa, ki ga moški lahko uporabljajo za svoj užitek. Sem odrasla oseba, ki je v razmerju z moškim, ki me ljubi in spoštuje."

Glasbenica je mnenja, da se je o takšnih stvareh potrebno pogovarjati, saj se s tem sooča ogromno žensk. "Nismo objekti ali nagrade." Zdi se ji, da so takšni komentarji škodljivi za vsako žensko in v njej vzbudijo občutek sramu.

Pogosto tarča kritik

Glasbenica je sicer pogosto deležna kritik zaradi pretirane seksualnosti v njeni glasbi in videospotih. "Izražanje seksualnosti v umetnosti ni klic po nespoštovanju," je še dodala v seriji tvitov. "Prav tako kot kratko krilo ne kliče po zlorabi."

Grandejeva in Miller sta sicer skupaj posnela že dva dueta - eno izmed njenih zgodnjih uspešnic The Way, ki je del debitantskega albuma Yours Truly, pred kratkim pa sta moči družila tudi pri skladbi iz Millerjevega albuma The Divine Feminine, ki sta jo poimenovala My Favorite Part.

A photo posted by Mac Miller (@larryfisherman) on Oct 20, 2016 at 12:45pm PDT

P. B.