Ariel Winter: Pustite mlade ženske in njihova telesa pri miru

Nove tegobe mlade igralke

16. julij 2017 ob 09:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica serije Sodobna družina se je znova znašla na tapeti zaradi svojega telesa. Tokrat so jo uporabniki družbenih omrežij obtožili, da "ne bi smela nositi kratkih hlač, saj se vanje mora stisniti".

Winterjeva je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri nosi kratko majico, kratke hlače, obuta pa je v škornje, ki segajo skoraj do kolen. Takoj po objavi so se usuli komentarji s kritikami njenega telesa, igralka pa je svojo jezo izrazila na Twitterju.

"Resnično mi ni všeč, kakšna pozornost se namenja temu, da nosim kratke hlače. Še hujše je, da ljudje pravijo, da se vanje moram stisniti ter namigujejo, da jih sploh ne bi smela nositi," je zapisala. "Poletje je. Popolnoma očitno je, da bom nosila kratka oblačila."

Dodala je, da se ne "stiska v čisto nič". "Kratke hlače so mi prav in vse, kar delam, je čisto v redu. Prosim, pustite mlade ženske pri miru. Želimo si samo mirno živeti. Problematično je, da se moramo v današnjih časih ukvarjati s takšnimi stvarmi," poroča ameriški tabloid People.

Njeno življenje se je sicer kar precej spremenilo pred šestimi leti, ko je prišla s poletnih počitnic. "Ko sem prišla na snemanje tretje sezone Sodobne družine, sem vedela, da sem drugačna, kot sem bila na koncu snemanja druge sezone. Kar naenkrat sem bila visoka 150 centimetrov in nosila sem modrček s košarico F," se je spominjala Winterjeva v intervjuju za spletni portal Motto.

Ljudje so takrat nanjo začeli gledati drugače - ukvarjati so se začeli zgolj z njenim videzom in zapostavljali njen igralski talent. Pritisk okolice je načel njeno samozavest, prav tako pa jo je velikost prsi začela ovirati v vsakdanjem življenju, zato se je lani odločila za kirurški poseg, s katerim je zmanjšala obseg prsti.

Po posegu se je počutila srečnejšo, izginila pa je tudi bolečina, ki jo je čutila v ramenih in križu. A tudi to ni ustavilo kritikov. Po operaciji se je nad Winterjevo sprožil nov plaz kritik. "Ne me razumeti narobe: ne trdim, da bi se morale ženske spremeniti na račun tega, kar drugi menijo. Ampak zdaj sem srečna. In na koncu je samo pomembno, kako se vi počutite," je dejala.

P. B.