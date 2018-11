Ashton Kutcher praznoval v baru, kjer se je zgodil krvavi strelski pohod

Novi pozivi k reformi zakonov o strelnem orožju

10. november 2018 ob 09:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški igralec Ashton Kutcher je pozval k strožjemu nadzoru strelnega orožja v ZDA. Kutcher, sicer lovec in ljubitelj pušk, je svoj 40. rojstni dan pred nekaj meseci namreč praznoval v baru, kjer se je odvil zadnji krvavi strelski pohod v ZDA.

V seriji objav na družbenem omrežju Twitter je Asthton Kutcher razkril, da mu je žena, igralka Mila Kunis, zabavo za 40. rojstni dan pripravila ravno v lokalu v kalifornijskem mestecu Thousand Oaks, v katerem je pred nekaj dnevi v strelskem napadu umrlo 13 ljudi.

Kutcher je politikom, ki nasprotujejo reformi zakonov o nadzoru nad strelnim orožjem, sporočil: "Vaši volivci si ne želijo umreti, ko gredo v cerkev, na koncert ali v bar!" Ena od objav je letela tudi na hčer ameriškega predsednika Ivanko Trump, saj se je Kutcherjeve zabave udeležil tudi njen svak Joshua Kushner. "Lahko bi se zgodilo, da bi bil med žrtvami tudi on," je zapisal Kutcher. Poleg večkratnih pozivov po poostritvi nazora nad strelnim orožjem je Kutcher opozoril tudi na pomanjkanje podpore za duševne bolnike v ZDA.

Kutcher je sicer znan kot ljubitelj strelnega orožja – odraščal je v zvezni državi Iowa, kjer je bil član lovskega društva, prvi kos orožja pa je dobil, ko je bil star 12 let. Kljub svoji ljubezni do pušk in pištol pa je po lanskem pokolu na glasbenem festivalu v Las Vegasu izjavil, da je celotno stanje prišlo do skrajne meje. Igralec je takrat izjavil: "Sem lovec in športnik, toda nihče ne potrebuje takšnih (avtomatskih) pušk." Že takrat je pozval k odprtemu dialogu in temu, da se doseže dogovor med tistimi, ki reformo zakonov o strelnem orožju podpirajo, in tistimi, ki o njej nočejo slišati.

M. Z.