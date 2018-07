Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Savdijka, ki je po izobrazbi diplomirana projektantka notranje opreme, velja za veliko avtomobilistično navdušenko. Foto: Reuters Lani so jo sprejeli v savdsko motozvezo. Foto: Reuters Dodaj v

Asil Al Hamad – prva Savdijka za volanom formule ena

Savdijka, ki je spisala zgodovino

2. julij 2018 ob 18:46

Pariz - MMC RTV SLO

Je Savdijka, ki je spisala zgodovino. Asil Al Hamad je prva voznica, ki je sedla za volan dirkalnika lotus renault na Veliki nagradi Francije in pred začetkom dirke prepeljala stezo. S čimer je podprla vse ženske v Savdski Arabiji.

Ženske v Savdski Arabiji lahko od prejšnjega tedna po več desetletjih znova vozijo avtomobile. In ta veliki mejnik je proslavila prav Al Hamadova, ki je sedla v isti dirkalnik, s katerim je finski voznik Kimi Räikkönen leta 2012 zmagal na dirki v Abu Dabiju. "Že od malih nog obožujem dirkanje in motošport. Da sem lahko vozila formulo ena, je več kot uresničitev sanj. Nisem sploh mislila, da je mogoče kaj takšnega," je dejala Al Hamadova.

Savdijka, ki je po izobrazbi diplomirana projektantka notranje opreme, velja za veliko avtomobilistično navdušenko. Je prva Savdijka, ki je v državo pripeljala svojega ferrarija. Je prav tako članica mednarodne avtomobilistične zveze. Lani pa so jo sprejeli v savdsko motozvezo. Je urednica avtomobilistične rubrike pri reviji Rose Auto, ki je naklonjena ženskam v motošportu.

"Verjamem, da slavimo novo obdobje, ko bodo lahko ženske enakopravno sodelovale v prometu. To jim bo olajšalo tudi možnost, da se bodo lažje ukvarjale z motošportom," je dodala Al Hamadova in nadaljevala, da si želi videti naslednjo generacijo mladih deklet, ki se bodo preizkusile v motošportu. "Želim gledati, kako trenirajo in šport spremenijo v svojo kariero. To bo moj največji dosežek," je še dodala Al Hamadova.

Predsednica komisije za ženske v motošportu Michele Mouton (sicer nekdanja voznica relija) ob tem upa, da bo Al Hamadova zgled za druge ženske, ki se bodo podale v svet avtomobilizma.

